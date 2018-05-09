Dolar ve petrol fiyatlarında artış sürüyor

Dolar 4,37'yi aşarken ham petrolün varil fiyatı 77 dolara yaklaştı. Türkiye'nin cari açık artışı hızlanırken finansmanı da güçleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından sonra TL'nin hızlı değer kaybı sürüyor. Doların değerlenmesiyle birlikte petrol fiyatları da artıyor. Türkiye'nin cari açığında hızlı artış yaratması beklenen bu gelişmeler, kaynak girişine ilişkin belirsizlikleri de artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmasından çekilme kararını açıklamasının ardından dolarda değer artışı, petrol fiyatlarında da hızlı bir yükseliş görüldü. Doların değerlenmesi TL başta olmak üzere "dışa açıklık" düzeyi yüksek, yüksek dış borç, yüksek dış ticaret açığına sahip ülkelerin para birimlerinde sert değer kayıplarının ortaya çıkmasına yol açtı. ABD'nin kararıyla birlikte İran'a yönelik yaptırımların da yeniden gündeme gelmesi petrol arzında ve ticaretine ilişkin düşüş beklentileriyle birlikte ham petrol fiyatlarında da artışa yol açtı. Dolar/TL 4,37'yi geçerken Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 77 dolara yaklaştı.

Kurdaki ve petrol fiyatındaki artış, Türkiye açısından cari açıktaki artışın daha da hız kazanması anlamına geliyor. Türkiye'nin cari açığın finansmanı için düzenli sermaye girişine ihtiyacı bulunuyor. Uluslararası sermaye hareketlerindeki değişimlerle birlikte değerlendirildiğinde kur ve petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkları artırdığı görülüyor.