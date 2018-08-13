Dolar ihalelerinin ödemelerine ilişkin düzenleme

Kamu İhale Kurumunca yabancı para cinsinden bağlanan ihalelelerin Türk lirasına çevrilmesinde esas alınacak tarihe dair düzenlemelerin yer aldığı değişiklilk bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu uygulama yönetmeliklerindeki değişiklik ile yabancı para cinsinden bağlanan ihalelelerin Türk lirasına çevrilmesinde esas alınacak tarihe dair düzenlemeler de yer alıyor. ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından önlenemeyen kur krizi sonrasında ihalelerin Türk lirasına döndürülmesi çeşitli çevrelerce dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam yaptığı konuşmada “Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin, B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz” ifadelerini kullanmasının ardından dolar güne sert bir yükseliş ile başlamıştı.

DOLAR İHALELERİNİN TL'YE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN AYRINTILAR YER ALIYOR

Bugün danışmanlık, hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri ihalelerine dair dört ayrı yönetmelikte yapılan değişiklikle iş deneyim belgelerinin güncellenmesinde belgelerin düzenlendiği tarihten bir önceki ayın endeksinin (Yİ-ÜFE) baz alınacak. Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin belgelerin Türk lirasına çevrilmesinde esas alınacak tarihin tespitinde de aynı yaklaşım kullanılacak. Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işler belgeye konu işin ihale tarihinde, alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler için ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Değişiklikle yabancı para cinsinden ihaleler, Türk lirasına dönüştürülmüyor, ancak sözleşme tarihleri baz alınarak ilerleyen tarihlerdeki kur artışının yansıtılmayacağı ifade edilmiş oluyor. Söz konusu uygulamanın geçmiş ihaleleri kapsayıp kapsamayacağı, şehir hastaneleri, köprüler gibi "mega projelere" nasıl yansıtılacağı merak ediliyor.

Kamu ihalelerinin yüksek enflasyona rağmen dolar cinsinden yapılması son zamanlarda sıkça eleştirilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı CHP'nin 13 maddelik ekonomi reçetesi de dahil olmak üzere döviz bazındaki ihalelerin, özellikle de "mega projeler" için taahhüt edilen ödemelerin TL'ye çevrilmesi talep edilmişti.

Mega projelerde kamu ödeme garantileri finansmanının dahil edildiği formüllere dayanıyor ve söz konusu projelerin büyük bölümü döviz bazında borçlu.