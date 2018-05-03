Dolar enflasyonla uçtu

Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinden gelmesi doların 4,23, avro'nun 5,07 liraya kadar çıkmasına yol açtı.

Sabah 4,17 seviyelerinde olan dolar, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte 4,23'e kadar çıktı. Avro da 5 lirayı aştı, 5,07 seviyesini gördü.

Dün hem uluslararası gelişmeler, doların değer kazanması ve ABD tahvil faizi artışı hem de S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ve yapılan değerlendirmelerin de etkisiyle TL'nin değer kaybı yüksek oldu. Dolar karşısında TL'nin günlük kaybı yüzde 2'ye ulaştı. Bugün de enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesi, üretici fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,34, tüketici fiyatlarının ise yüzde 10,85 civarında artması, kısa vadeli sermaye çıkışına neden oldu. Ancak ilişkinin yönünde kur ve faiz artışlarının fiyatlara yansıması ve enflasyonun bu nedenle düşmemesi şeklindeki mekanizma daha belirleyici. Artan kur ve artan uluslararası fiyatlar, cari açığın yükselmesine, dış kaynak ihtiyacının da artmasına yol açıyor.