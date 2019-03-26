Dolar dalgalı: Gecelik swap faizi yüzde 90'ı gördü

Dolar/TL bu sabah güne 5.60 seviyesinin hemen altında başladı. Londra'daki swap (takas) işlemlerinde Türk Lirası'nın faizi yüzde 90'a kadar çıktı! Yani piyasaya Türk Lirası satıp karşılığında dolar alınmasın diye Türk Lirası'nı pahalı kılmanın maliyeti fırladı.

Cuma günü dolar karşısında geçen yılın Ağustos ayından bu yana en sert günlük değer kaybını yaşayan TL, TCMB’nin adımları ve iletişimi ardından kayıplarının bir kısmını geri alsa da dolar/TL’de dalgalanma devam ediyor.

Dolar/TL Cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490’a kadar yükseldi ve TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5 civarı oldu. Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanan dolar/TL dün sabah erken saatlerde 5.57 seviyesine gerilese de gün içinde 5.60-5.70 bandında dalgalandı. Dolar/TL bu sabah ise saat 07:10 itibari ile 5.5678/ 5.5693 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TURHAN: LONDRA’DA TL LİKİDİTESİ AZALDI

Londra’da karşılıklı para birimlerinin takas edildiği swap işlemlerinde dün Türk Lirası’nın faizi yüzde 90’a kadar çıktı. Borsa İstanbul’un eski Başkanı İbrahim Turhan’a göre Londra’daki TL piyasasında likiditenin sağlanmaması gerekçesiyle sığ piyasada spekülatif pozisyon kapatmak adına swap faizleri yüzde 90’a çıktı. Yani piyasaya Türk Lirası satıp karşılığında dolar alınmasın diye Türk Lirası’nı pahalı kılmanın maliyeti fırladı.

Bu varsayımları #USDTRY ‘nin, aldıkları USD’yi satarak hem TL borçlarının ana parasını hem de faizini ödedikten sonra ellerinde hâlâ para kalmasına yetecek kadar yükselmesiydi. Ama bugün varsayım gerçekleşmeyince açık pozisyonlarını kapatmak için TL talep etmek zorunda kaldılar

Oysa Londra’daki TL piyasasının likiditesi çok azalmıştı, bankalar oraya likidite sağlayamıyordu. Bu şartlar altında sığ piyasada spekülatif pozisyon kapatmak için TL’ye oluşan talep ortalama %20’lerde seyreden gecelik swap faizlerinin %80-90 seviyesine fırlamasına sebep oldu.

GÜRSES: KUR HÂLÂ 5.60’TA

Deutsche Welle ekonomi uzmanı Uğur Gürses ise ekonomi yönetiminin faiz indirmeye hazırlanırken Londra’da swap işlemlerinde Türk Lirası’nın faizinin yüzde 90’a çıktığını belirtti.

Uğur Gürses şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faizi inidireceğim derken Ankara'nın geldiği yer: Londra swap piyasasında gecelik faizi yüzde 90'lara patlatmışlar... Bir taraftan da kamu bankaların dövizde tanzim satış yaptığı konuşuluyor. Kur hâlâ 5.60'da.

Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken, bu düşüşte olağandışı durum olmadığını açıklayan TCMB dün ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adıma yöneldi.

TCMB dün itibarıyla bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre repo ihalesi açılmaması ortalama fonlama maliyetini yüzde 24’ten yüzde 25.50’ye çıkarırken, diğer iki adım ise TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak."

‘HEDEF REZERVLERİ GÜÇLÜ TUTMAK’

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, AA’ya yaptığı açıklamada para politikası duruşunu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendirdiklerini söyleyerek, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu belirtti.