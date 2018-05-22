CNN Türk'te ekrana gelen Tarafsız Bölge programında konuşan AKP'li Mehmet Sarı, ‘Dolar aslında sandığınız kadar yüksek değil’ dedi. Dolar dün tüm zamanların rekorunu kırarak 4,59'a yükselmişti.

Dolar her gün yeni rekorlar kırmaya devam ederken, AKP cephesinden ilginç açıklamalar geliyor.

CNN Türk'te ekrana gelen Tarafsız Bölge programına iktidar kadrosu konuğu olarak katılan avukat Mehmet Sarı, "Aslında dolar sanıldığı kadar yüksek değil" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Sarı “Türkiye’deki reel dolar kuru 4,58 değil. Şöyle bir durum var. İngiltere’den bazı fonların 4.25, 4.30 üzerinden tayin edildiğini biliyoruz. Uzmanı yok burada ama konuşulan meselenin özeti burada düğümleniyor. Ekonomik veriler bunlar değil. Gerçeklikle ilgisi olmayan kurlarla toplum yüzleşmek durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Sarı'nın sözleri programdaki diğer konukların tepkisini çekti.