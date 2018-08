Dolar 5,28 oldu, kim ne dedi? Kur krizi, kredi krizi…

Dolar/TL 5,28’i geçti. TL’nin günlük değer kaybı yüzde 3,5’e ulaşırken, 2 Ocak’tan bu yana olan değer kaybı da yüzde 40’ı aştı.

TL’nin hızlı değer kaybına ilişkin sosyal medya hesaplarında yapılan değerlendirmeler şöyle:

DANİ RODRİK: DALGALI KUR SİSTEMİNDE İLK DÖVİZ KURU KRİZİ

“Türkiye dalgalı kur döneminde ilk defa döviz kuru krizi yaşıyor. Daha önceki krizler sabit kur dönemindeydi ve bu nedenle kısa sürede gerçekleşiyordu. Şu anki kriz zamana yayıldı ve hükümet de durumu görmezden gelmeyi tercih ediyor."

Turkey is going through its first currency crisis of the floating era. All the previous ones were when the rate was fixed or managed, and hence unfolded much more quickly. This one is stretched over time, and the government prefers to ignore it.

— Dani Rodrik (@rodrikdani) 6 Ağustos 2018