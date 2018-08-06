Dolar 5,28 oldu, kim ne dedi? Kur krizi, kredi krizi…

Dolar/TL 5,28’i geçti. Merkez Bankası’nın ROM müdahalesi döviz kurunun artışını daha da hızlandırdı. Yıl başından bu yana TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 40’ı geçerken 2001 sonrasında dalgalı kur rejiminin en sert kur artışının yaşandığı ifade ediliyor.

Dolar/TL 5,28’i geçti. TL’nin günlük değer kaybı yüzde 3,5’e ulaşırken, 2 Ocak’tan bu yana olan değer kaybı da yüzde 40’ı aştı.

TL’nin hızlı değer kaybına ilişkin sosyal medya hesaplarında yapılan değerlendirmeler şöyle:

DANİ RODRİK: DALGALI KUR SİSTEMİNDE İLK DÖVİZ KURU KRİZİ

“Türkiye dalgalı kur döneminde ilk defa döviz kuru krizi yaşıyor. Daha önceki krizler sabit kur dönemindeydi ve bu nedenle kısa sürede gerçekleşiyordu. Şu anki kriz zamana yayıldı ve hükümet de durumu görmezden gelmeyi tercih ediyor."

Turkey is going through its first currency crisis of the floating era. All the previous ones were when the rate was fixed or managed, and hence unfolded much more quickly. This one is stretched over time, and the government prefers to ignore it. — Dani Rodrik (@rodrikdani) 6 Ağustos 2018

UĞUR GÜRSES: EN SERT KUR ARTIŞI

“Dalgalı kur rejiminin en sert kur artışını yaşıyoruz…”

Dalgalı kur rejiminin en sert kur artışını yaşıyoruz... pic.twitter.com/aBbZRLuVLw — uğur gürses (@ugurses) 6 Ağustos 2018

"Epeydir kur krizindeyiz; bu artık kredi krizine dönüyor.”

Dalgalı kur rejiminin en sert kur artışını yaşıyoruz... pic.twitter.com/aBbZRLuVLw — uğur gürses (@ugurses) 6 Ağustos 2018

MAHFİ EĞİLMEZ: MERKEZ BANKASI HİÇBİR ŞEY YAPMASA DAHA İYİYDİ

“Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda MB, ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar MB'nin faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi.”

Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda MB, ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar MB'nin faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için Dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) 6 Ağustos 2018

TIMOTHY ASH: ALBAYRAK VE ÇETİNKAYA NEREDELER?

“TL hızla 5,30'a yaklaşıyor, Merkez Bankası yine kaybediyor. Çetinkaya ve Albayrak neredeler? Olan bitene dair bir kavrayışları var mı?”