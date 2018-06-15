Dolar 4,75'e kadar çıktı

Fed ve AMB kararları sonrasında Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin artmasının beklenmesine bağlı olarak TL'nin değer kaybı hızlandı.

Dolar/TL kuru, gün içinde yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak 4,70'in üzerine çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın son iki gündeki toplantıları ve alınan kararlar TL'nin değer kaybında etkili oldu.

Fed Çarşamba günü 25 baz puan faiz artırmış ve yıl içerisinde toplam dört artışa işaret etmişti. AMB de dün yaptığı toplantıda yılsonunda tahvil alımını durduracağını açıklamış, faiz artışına işaret etmişti. Her iki gelişme de uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmiş kapitalist ülkelere yönelimini destekleyen, Türkiye açısından yüksek kaynak ihtiyacı nedeniyle borçlanma maliyetlerinde artışa işaret eden gelişmeler. Sermaye hareketlerindeki değişiklikler ve Türkiye'ye ilişkin risk algısı, TL bazlı menkul varlıkların satışına neden oluyor.

Dolar/TL uluslararası piyasada sabah saatlerinde 4,75'in üzerini görmesi sonrası 4,72-4,75 bandında dalgalı bir seyir izledi.