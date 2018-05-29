Doğuş'a EBRD'den destek

EBRD, Doğuş grubunun marinalarına ortak oluyor. İki ay önce 23,5 milyar liralık borcu için yeniden yapılandırma isteyen Doğuş grubu, Türkiye'de ve yurtdışında bir dizi marinayı işletiyor.

Dünya gazetesinin haberine göre Doğuş Grubu’nun marinalarına ortak geliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Doğuş Grubu’na ait D-Marin’in Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan’daki marinalarında azınlık hissesi alacak. EBRD’nin Hırvatistan ofisinden yapılan açıklamada anlaşma 29 Mayıs’ta Doğuş ve EBRD yetkilileri tarafından imzalanacak.

EBRD böylece yat turizminde en önemli yatırımlarından birini Doğuş Grubu ortaklığıyla hayata geçirmiş olacak.

Bilindiği üzere Doğuş, Türkiye’de Turgutreis, Didim ve Göcek’te limanları var. Yunanistan’da Flisvos, Zea, Lefkas ve Gouvia limanlarını yöneten Doğuş, Hırvatistan’da D-Marin Mandalina, D-Marin Dalmacija ve D-Marin Borik işletiyor. EBRD’nin bu anlaşma için yaklaşık 400 milyon liralık hisse alımı planlanıyor.

EBRD DOĞUŞ GRUBUNA NEDEN DESTEK OLUYOR?

Londra merkezli EBRD, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte bu bölgedeki fonlarını Türkiye'ye yönlendirdi. Son birkaç yılda Türkiye'de "agresif" bir şekilde büyüyen uluslararası kalkınma finansmanı kuruluş, AKP iktidarıya yakın ilişkileriyle de dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı'na model konusunda danışmanlık yapan EBRD, şehir hastanelerinin finansmanında da en fazla pay alan uluslararası banka oldu. Aynı zamanda yerel yönetimlerden merkezi projelere kamuya da en fazla borç veren kurumlar arasında yer alıyor. EBRD'nin Doğuş grubuna destek kararında da kamuyla yakın ilişkilerinin etkisi olabileceği düşünülüyor.