Doğuş, yat ve yelkenlisinden sonra jetini de satılığa çıkardı

Son günlerde zararına yapılan satışlarla gündeme gelen Doğuş Grubu’nun şimdi de iş jetini satmak istediği belirtildi.
Sözcü’nün aktardığına göre Doğuş Grubu’na ait Körfez Havacılık TC-KHB kuyruk numarasına sahip olan Gulfstream G-450 S/N 4175 model iş jeti de satılıyor.
Satış ilanı Gulfstream’in internet sitesinde yer alırken, uçak için 14 milyon 250 bin dolar (64 milyon TL) isteniyor.
Doğuş Grubu’nun yöneticisi Ferit Şahenk, geçen haftalarda Nahita isimli yelkenlisi ve Gladiator isimli yatını satışa çıkarmıştı.