Doğuş, yat ve yelkenlisinden sonra jetini de satılığa çıkardı

Doğuş Grubu'nun yöneticisi Ferit Şahenk'in Nahita isimli yelkenlisini ve Gladiator isimli yatını satışa çıkarmasının ardından, şirketin iş jeti de satılıyor. Gulfstream G-450 S/N 4175 model iş jeti 64 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Doğuş Grubu 23,5 milarlık borcu için yapılandırma istemiş, Antalya'daki plazasını zararına satmıştı.