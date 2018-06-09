Doğuş, yat ve yelkenlisinden sonra jetini de satılığa çıkardı

Doğuş Grubu'nun yöneticisi Ferit Şahenk'in Nahita isimli yelkenlisini ve Gladiator isimli yatını satışa çıkarmasının ardından, şirketin iş jeti de satılıyor. Gulfstream G-450 S/N 4175 model iş jeti 64 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Doğuş Grubu 23,5 milarlık borcu için yapılandırma istemiş, Antalya'daki plazasını zararına satmıştı.
Cumartesi, 09 Haziran 2018 11:32

Son günlerde zararına yapılan satışlarla gündeme gelen Doğuş Grubu’nun şimdi de iş jetini satmak istediği belirtildi.

Sözcü’nün aktardığına göre Doğuş Grubu’na ait Körfez Havacılık TC-KHB kuyruk numarasına sahip olan Gulfstream G-450 S/N 4175 model iş jeti de satılıyor.

Satış ilanı Gulfstream’in internet sitesinde yer alırken, uçak için 14 milyon 250 bin dolar (64 milyon TL) isteniyor.

Doğuş Grubu’nun yöneticisi Ferit Şahenk, geçen haftalarda Nahita isimli yelkenlisi ve Gladiator isimli yatını satışa çıkarmıştı. 