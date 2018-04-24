Doğuş buzdağının görünen ucu

Financial Times gazetesinde yer alan bir değerlendirmede Türkiye’de özel sektör borçluluğunun yarattığı risklere, Doğuş grubunun borç yeniden yapılandırması üzerinden dikkat çekildi.

Liranın değer kaybı bir bölümü kamuoyu tarafından duyulan bir bölümü duyulmayan şirket borç yeniden yapılandırmalarını gündeme getiriyor.

Financial Times’ta yer alan bir değerlendirmede Doğuş Holding’in bir yıl önce gayet isabetli nedenlerle manşetlerle yer aldığı vurgulanıyor. Ünlü etçi Nusret’i satın alan grubun yeme-içme sektöründe yaptığı atılımla gündemde olduğu, New York ve Miami’de açtığı Nusret şubeleriyle haber olduğu belirtiliyor. Ancak o günden bugüne Doğuş grubunun bazı değerli varlıklarını satmaya başladığı vurgulanan yazıda yeme-içme de dahil olmak üzere eğlence sektöründe irtifa kaybettiği ifade ediliyor.

Bugün Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından olan Doğuş’un borç yeniden yapılandırmasıyla gündeme geldiği, şirket tarafından bu durumun ne doğrulandığı ne de yalanlandığı da yazıda yer almış. İktisatçı ve analistlerin Doğuş’un Türkiye’nin özel sektör borcunun yarattığı riskli tabloda buzdağının görünen ucu olduğunu söylediğine işaret edilmiş. Türkiye’de ekonomik büyümenin ucuz uluslararası borçla sağlandığı, büyük sermaye gruplarının dolar ya da avro bazında çok büyük borçları olduğu belirtilmiş. Kurdaki artışın borçların çevrilmesinde maliyet çok hızlı yükselttiğine de dikkat çekiliyor. Liradaki oynaklığın Haziran seçimlerine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaygılandırdığı da belirtilmiş.