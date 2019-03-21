Doğalgazı kesildi, eşyalarını sattı... Genç işçi intihar girişiminde bulundu

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde genç bir işçi, işsizlik nedeniyle bunalıma girerek intihar girişiminde bulundu.

Gaziantep Şahinbey ilçesinde sabah saatlerinde bir yurttaş 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye memurları ve şahsın yakınları intihar etmesini engelledi.

soL'un intihar girişiminde bulunan işçinin yakınından edindiği bilgiye göre, 28 yaşında 4 yıllık evli ve bir çocuk babası olan Emre K., işten atılınca ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Faturalarını ödeyemeyen yurttaşın en son doğalgazı kesildi.

Evdeki eşyaları satmak zorunda kalan Emre K., intihar etmek için 7 katlı bir binanın çatısına çıktı.