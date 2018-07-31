Doğalgaza zam geliyor

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, doğalgaz fiyatlarına önümüzdeki günlerde zam gelebileceğini açıkladı.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "artan petrol fiyatı ve döviz kurunun etkisiyle gaz ithalat fiyatının, tüketici satış fiyatlarının üzerine çıktığını" belirterek, "Brent petrol fiyatı geçen yıl temmuzda 50 dolar seviyelerindeydi. Bugün 74 dolar civarında seyrediyor. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış söz konusu oldu. Bu fiyat oluşumunun doğalgaz fiyatlarını etkilememesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bazı kararlar alınabileceğini düşünüyorum" dedi.