Doğalgaz ve elektrik zamlarının devamı gelecek

Dün önce doğalgaza ardından da elektrik tarifelerine zam yapıldığı açıklandı. Uzmanlar bunun başlangıç olduğunu, önümüzdeki aylarda hem doğalgaza hem elektriğe yeniden zam geleceğini söylüyor.

BOTAŞ dün elektrik santrallerinin kullandığı doğalgaza yüzde 49,5, konut kullanımına yüzde 9, büyük işletmelere de yüzde 14 zam yaptığını açıkladı. Birkaç saat sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da elektriğe zam yapıldığını bildirdi. Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 9,4 zam yapılırken, sanayide kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 14 civarında arttı.

Konuyla ilgili değerlendirmesine başvurduğumuz bir enerji sektörü uzmanı, petrol başta olmak üzere enerji hammaddelerinin fiyatlarındaki artış ve kurdaki yükselişin elektrik ve doğalgazda zamların devamının gelmesine yol açacağını söyledi.

Enerji sektörü uzmanının değerlendirmesi şöyle:

Doğalgaz ithalat fiyatı 245 dolar olarak hesaplanıyor, son yüzde 49,5’lik zamla birlikte elektrik üreticilerine satılan doğalgazın fiyatı 270 dolara çıkmış oldu. Elektrik üreticilerine satılacak doğalgazın fiyatının EPİAŞ'ta dolara endeksli olarak belirlenmesi de gündemde.

SÜBVANSİYONU KADEMELİ AZALTMAK ÜZERE ZAMLARIN DEVAMI GELECEK

Konutlara ve büyük işletmelere satılan doğalgaza yapılan daha sınırlı, yüzde 9 ve yüzde 14 oldu. Yerel seçimler öncesinde tepki çekmemek üzere birkaç kademeli zam yapmayı planlıyor olabilirler. BOTAŞ'ın konutlar dahil yıllık tüketimi 300 bin metreküpün altındaki tüketiciler için sattığı doğalgazın fiyatı 157 dolara denk geliyordu, zamla birlikte 170 dolar civarına çıktı. Zam öncesi sübvansiyon oranı (BOTAŞ'ın alım fiyatı ile satış fiyatın arasındaki fark) yüzde 66 idi. Önümüzdeki dönemde yapılan zamlara ek olarak, özellikle konutlara yönelik, sübvansiyonu kademeli olarak azaltmaya yönelik fiyat artışları görebiliriz.

DOĞALGAZ ZAMMI ZİNCİRLEME ELEKTRİK FİYATINA DA YANSIYOR

Elektrik üreticilerine satılan doğalgazın fiyatındaki artış üretilen elektriğin maliyetini artırarak elektrik tarifeleri üzerinde de baskı yaratıyor. Son artıştan önce 2018 yılında doğalgaz fiyatları yüzde 15 artarken elektrik tarifelerine yüzde 11 artış yapılmıştı.

Elektrik üreticilerinin kullandığı doğalgaz fiyatlarına yüzde 49,5 artışın ardından konut elektriği tarifesine yüzde 9,57, sanayi ve ticarethane elektriği tarifesine yüzde 9,26 artış yapıldı.

Doğalgaz fiyatına yapılan artış ve kurdaki artışlar birim elektrik üretim maliyetinin geçen yıla kıyasla yüzde 50 artmasına yol açtı. Oysa elektrik satış tarifesine yapılan artışlar konutta yüzde 22, sanayide yüzde 27 düzeyinde kaldı. Dolayısıyla elektrik tarifelerindeki artışların da sürmesi bekleniyor.

FATURALAR KABARIRKEN ENFLASYON DA ARTACAK

Diğer taraftan, Türkiye'nin mevcut durumda 245 dolar olan doğalgaz ithalat maliyetinin petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak yıl sonunda 300 doları aşması bekleniyor. Enerji maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişin hem vatandaşların ödediği elektrik ve doğalgaz tarifelerinde, hem de enflasyonda zincirleme artışlara yol açması kaçınılmaz görünüyor.