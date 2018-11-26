Doğa Kolejleriyle ilgili şikayetler artıyor: Hem emekçilerin parası ödenmiyor hem velilerin!

İstanbul Akvaryum, Metal Yapı Konut, Zincir Yapı A.Ş., Bengi Petrol gibi şirketlerin de patronu olan Ömer Saçaklıoğlu’na ait Doğa Kolejleri’nde öğretmenler de dertli, veliler de… Maaşların gecikmesi, bakanlığın öğretmenlere gönderdiği eğitim yardım ödeneğine el konulması, akdi feshedilen öğretmenlerin tazminatlarının ödenmemesinden şikayet eden eğitim emekçilerine, şimdi de çocuklarının kaydını geri aldıkları halde ücretleri iade edilmeyen veliler de eklendi.

70 bin öğrencisi, 8 bin öğretmeni, 11 bin çalışanı bulunan Doğa Kolejlerinde eğitim emekçileri ve veliler sıkıntılı günler yaşıyor. İnşaat, akaryakıt, enerji, gıda, eğitim, perakende, AVM işletmeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren Ömer Saçaklıoğlu tarafından satın alınan Doğa Kolejlerinde çalışanlara yönelik hak gaspları ve mobbing uygulamaları arttı.

İstanbul Akvaryum, Metal Yapı Konut, Zincir Yapı A.Ş., Bengi Petrol gibi şirketlerin patronu da olan Ömer Saçaklıoğlu, 2016’dan beri Doğa Kolejlerinin de sahibi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na çok sayıda mesaj ileten eğitim emekçileri ve veliler, paraların alamamaktan şikayetçi.

'PARAMIZI ALAMIYORUZ, YETKİLİLERE ULAŞAMIYORUZ'

Bir Doğa Koleji emekçisi, okuldan ayrılalı iki buçuk aydan fazla olduğu halde içerde kalan ücretlerini alamadığını belirterek, “Israrlı aramalarıma rağmen hiçbir yetkiliye ulaşamıyorum. Sürekli oyalıyorlar, erteliyorlar” dedi.

Yaz aylarında Doğa Koleji'nde belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir emekçi de, ödenmeyen ücretini tahsil etmek için çabaladığını belirterek, “Benim gibi dört arkadaşım daha var. Çalıştırıldık ama ücretlerimiz ödenmedi. AVM’lerde okulun tanıtımını yaptık ve hak ettiğimiz ücretlerin üzerine yatıldı, Halen de ödenmedi” diye konuştu.

'MAAŞLAR GECİKİYOR'

Doğa Koleji’nde çalışmaya devam eden eğitim emekçileri de, maaşların gecikmeli ödendiğini, maaş ödenen bankanın aniden değiştirildiğini, bu durumun çalışanlar arasında rahatsızlık yarattığını anlattılar. Maaşları daha öne her ayı 5’inde yatırıldığını, bu sürenin ayın 10’una kadar ertelenmeye başlandığını ifade eden eğitim emekçileri, yaşananların Doğa Koleji öğretmenlerini rahatsız ettiğini belirttiler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere her yıl eylül ayında ödenen eğitim ödeneği de okul tarafından el konulduğunu iddia eden eğitim emekçileri, “Eylülde cebimize girmesi gereken eğitim ödeneği halen yatırılmadı. Defalarca söz verildi ama hep ertelendi. Doyurucu bir açıklama da yapılmadı. Tam bir belirsizlik hakim. Doğa Koleji çalışanları olarak her ay maaşımızın yatırılığ yatırılmayacağı konusunda tedirginlik yaşıyoruz. Bu koşullarda nasıl öğretmenlik yapılabilir” dediler.

'KIDEM TAZMİNATLARI DE ÖDENMİYOR'

Dönem başında iş akdi feshedilen öğretmenlerin kıdem tazminatlarının da henüz ödenmediği, ödeme tarihinin netleşmediği, belirsiz bir geleceğe ertelendiğini, haklarını arayanların da tehdit edildiğini ifade eden öğretmenler, aylardır kıdem tazminatı beklediklerini anlattılar.

Stajyerlerin ücretlerinin 40 gün, Büyükçekmece depo çalışanlarının ücretlerinin 45 gün geciktiğini anlatan emekçiler, her ay maaş günü geldiğinde gerilim yaşadıklarını söylediler.

KAYIT İPTALİ YAPTIRAN VELİLERE PARALARI İADE EDİLMİYOR

Çocukları kamu okullarını kazanan veya herhangi bir nedenle kayıt iptali yaptıran velilerin bir bölümüne para iadesi yapılmadığı da ortaya çıktı. Türkiye genelinde yüzlerce veli, Doğa Kolejine kaptırdıkları paraları geri alamadıkları için sosyal medyada şikayetlerini dile getirdiler. Bazı veliler de Milli Eğitim Bakanlığı’na ve BİMER’e şikayet dilekçesi yazdılar.

SOSYAL MEDYA YORUMLARINI SİLDİRİYORLAR

Sosyal medyada Doğa Kolejleri hesaplarındaki sorunların dile getirildiği yorumların ise sildirildiği iddia edildi. Pek çok veli, yaptıkları yorum ve şikayetlerin silindiğini gördü.