Doğa Koleji Öğretmen Komitesi'nden ortak mücadele çağrısı

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, maaşların ödenmesinde yaşanan gecikmeleri ve sözleşmelerin oyalanmasını hatırlattı. Diğer öğretmenleri hak gasplarına karşı uyaran komite, mücadeleyi ortaklaştırma ve örgütlenme çağrısı yaptı.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi okullarındaki son gelişmeler üzerine açıklama yaptı. Açıklamalarında maaşlarının ödenmesinde yine gecikmeler yaşandığını hatırlatan öğretmenler, diğer öğretmenleri hak gasplarına karşı uyarırken, mücadele eden diğer okullardaki öğretmenlerle dayanışma duygularını paylaştı, mücadeleyi ortaklaştırma ve örgütlenme çağrısı yaptı:

ÖĞRETMENLER MÜCADELE ETMELİDİR!

Doğa Koleji patronu; yaz tatilinde olduğumuzu biliyor olmasına rağmen maaş ödemelerini, yasal süresini geçirdiği halde geciktirmeye devam etmektedir. Bu göstermektedir ki eğitim emekçilerinin eğitim-öğretim yılı boyunca biriktirmiş olduğu kaygılar boşuna değildir. Bu durum, gelmekte olanın ne olduğunu göstermesi açısından da oldukça dikkat çekicidir.

Gelmekte olan, Doğa Koleji dâhil olmak üzere tüm özel okul öğretmenlerinin daha yoğun sömürüsü ve bu sömürünün katmerlenerek artışıdır. Gelmekte olan, daha yoğun mesailer ve baskı ortamının genişlemesidir. Bu durum yeni değildir ancak örgütsüzlük bunun yaygınlık kazanması ve kanıksatılması demektir. Bu durum eğitim emekçileri tarafından reddedilmek zorundadır!

Ülkenin ekonomik şartlarından ve enflasyon oranından bihaber ve dayatmacı bir anlayış ile %5-%10 bandında yapılan komik “artışlar”, yaz tatili maaş ödemeleri ile ilgili aylar önce ortaya çıkan kaygılara verilen “sorun yaşanmayacak” çıkışları bugün itibariyle boşa düşmüştür. Öğretmenler, güvencesizlik içerisinde yaşamaya zorlanmakta ve güvencesizliklerle dolu bir geleceğe rıza göstermeye itilmektedir. Bu durum; maaşların şimdi ve hemen yatması ile de ilgili değildir, durum daha büyük bir fotoğraf ile görülmeli ve izlenmelidir.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, son dönemlerde kurum ile ilgili haberlere yansıyan iddialar karşısında takibini sürdürmektedir. Yine son dönemde ortaya çıkan iddialar; finansal sıkışma ve icra haberleri, hacize giden borçlar, yemeklerdeki sorunlar, kira ya da elektrik borçlarının ödenmesindeki zorluklar, yazın çalışan personelin karşılaştıkları olumsuzluklar ve hatta bazı öğretmen arkadaşlarımızın yine gecikmeye uğrayan hafta sonu kurs ek ücretleri vb. gibi duyumlar öğretmenlerin endişelerini arttırmaktadır.

Doğa Koleji patronu ve yönetimi tüm bunlar ortaya saçılmasına rağmen öğretmenlerine doyurucu açıklamalar yapmamakta ancak öğretmen kıyımı konusunda geri adım atmamaktadır. Bu dönem sonunda işten haksız yere çıkarılan ve sözleşme yapılmayan öğretmenlerimiz olduğu bilinmekte ve İstanbul dışındaki – franchise olsun olmasın- kampüslerde yaşananlar da bize yine bir gerçeği hatırlatmaktadır.

Öğretmenler bir araya gelmeli ve kendi mücadele deneyimlerini ortaya çıkarmalıdır!

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi olarak bizler, maaşlarımızın en hızlı şekilde yatırılmasını talep ederken işten çıkarılan ya da sözleşme yapılmayan öğretmenlerimizin yanında olduğumuzun altını çiziyor ve sorunların çözüme kavuşturulması çağrısını yineliyoruz.

Tüm bunlarla beraber; bizimle benzer bir şekilde örgütlenerek yol alan Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi, Ataşehir Bilgi Koleji Öğretmen Komitesi ve henüz bir araya gelmeyen ancak farkındalıkları artan diğer öğretmen arkadaşlarımızı da PE Özel Okullar Öğretmen Dayanışması’nda buluşmaya davet ediyor, onlara dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi