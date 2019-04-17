'Dizi setinde bir emekçi yaşamını yitirdi, hiçbir şey olmamış gibi çekimlere devam edildi'

Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi setinde çalışan Hasan Karatay'ın sette yaşanan iş cinayeti sonucu yaşamını yitirmesine tepkiler sürüyor. Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, Sinema TV Sendikası, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, Sinema Emekçileri Sendikası, İSİG, Kamera Asistanları Derneği ve Oyuncular Sendikası ortak bir açıklamayla, yaşananın 'kaza' değil cinayet olduğunu vurguladı.

OG Medya'nın yapımcısı olduğu Atiye (The Gift) isimli Netflix internet dizisi setinde yaşanan iş cinayeti sonucu set işçsi Hasan Karatay'ın yaşamını yitirmesi bir araya gelen sinema emekçileri, setlerdeki sorunlara dikkat çekerek koşulların düzeltilmesini, önlemlerin alınmasını istedi.

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY), Sinema-Reklam-Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası (Sinema TV Sendikası), Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD), Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Kamera Asistanları Derneği (KAD) ve Sahne-Perde-Ekran-Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası) tarafından düzenlenen basın toplantısında ortak açıklamayı, Sinema TV Sendikası yönetim kurulu üyesi Tuba Ataç okudu.

'ERTESİ GÜN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇEKİMLERE DEVAM EDİLDİ'

Hasan Karatay'ın yaşamını yitirdiği iş cinayeti sırasında sette iş güvenliği uzmanı ve sağlık görevlisi olmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca Karatay’ın sigortasının da yapılmadığına dikkat çekildi. İş cinayetinin ertesi günü hiçbir şey olmamış gibi setteki çekimlere devam edildiği belirtilerek, OG Medya ve Netflix’e tepki gösterildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Ciddi tehlikeler ve riskler barındıran, binlerce ‘iş kazası' yaşanan setlerde, yapım şirketlerinin büyük sorumluluğu vardır. Gerek yasal mevzuata aykırı ve insanlık dışı çalışma saatleri, gerekse alınmayan güvenlik önlemleri sebebiyle tüm set çalışanların can güvenliği yok sayılmaktadır. Bu vahim olayın gerçekleşmesiyle bir kez daha anlıyoruz ki sektörde çok ciddi denetim ve yaptırım eksiği vardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, setlerde ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği' önlemlerini almayan yapım şirketlerine ciddi ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Set öncesi ve sırasında çalışma ortamında bulunan işçilerin yani bizlerin, yapımcı tarafından sigortalandığımız, işçi sağlığı ve güvenliği koşulların sağlandığı bir çalışma ortamı istiyoruz! Sektörün bu olumsuz çalışma şartları derhal değişmelidir.”

'SET EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENMELİ'

Ayrıca setlerdeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için, set emekçilerinin örgütlenmesi gerektiği vurgulandı.

Sine-Sen Genel Başkanı Zafer Ayden de, setlerde 17-18 saat çalıştırma sonucu yaşanan ölümlerin "kaza" değil cinayet olduğunu söyledi.