DİSK'ten bakanlığın isim değişikliğine tepki: 73 yıllık bakanlık, sadaka bakanlığına dönüştürüldü

DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleştirilmesine tepki gösterdi.

DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının adının değiştirilmesine tepki gösterdi.

24 Haziran seçimleri sonrası uygulanmaya başlanan başkanlık rejiminde çalışma, emek ve kadın konularının iyice silikleştiğini, bunun ilk ve simgesel adımının da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleştirilmesi olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, "10 Temmuz 2018'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının adından 'sosyal güvenlik' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının adından 'sosyal politikalar' kavramları atılarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığıadı altında yeni bir bakanlık kuruldu. 3 Ağustos 2018 günü yayınlanan 15 sayılı CBK ile aradan bir ay geçmeden yeni bakanlığın adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirildi" ifadelerini kullandı.

Bu değişikliğin bilimsel olmadığını, sosyal gerçeklere ve Türkiye deneyimine uygun olmadığını vurgulayan Çerkezoğlu, "Yapılan sadece bir isim değişikliği de değildir. 1945 yılında kurulan ve ülkemizin en eski ve köklü bakanlıklarından biri olan Çalışma Bakanlığı fiilen yok edilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma ilişkilerinde ve bu ilişkilerden kaynaklanan konularda uzmanlaşan bir bakanlıktır. Çalışma ilişkileri işçisiyle, memuruyla emeklisi ile ülkemiz nüfusunun ezici çoğunluğunun çalışma hayatından kaynaklı sorunlarına yoğunlaşan bir bakanlıktır ve görev kapsamı oldukça geniştir" dedi.

Çerkezoğlu, "Çalışma Bakanlığı diğer bakanlıklardan farklı olarak işçi, işveren ve devletin üçlü ilişkisine ve varlığına dayalı bir bakanlıktır. Çalışma bakanlığının aile ve sosyal hizmetler bakanlığı içinde eritilmesi bakanlığın zaten sınırlı olan sosyal diyalog alanındaki işlevini de iyice zayıflatacaktır. Çalışma hayatının taraflarını bir araya getiren bakanlığın aile ve sosyal hizmetler adı altında eritilmesi kabul edilemez" diye konuştu.

"Yeni bakanlık oluşturulurken tarafların görüşlerinin alınmamış olması kabul edilemez. 73 yıllık çalışma bakanlığı bir çırpıda aile ve sadaka bakanlığına dönüştürülmüştür" diyen Çerkezoğlu, "Konfederasyonumuz DİSK, adında ve yapılanmasında kadının öncelikli olduğu, kadın, aile ve çocuk alanında ayrı bir bakanlık ihdas edilmesi görüşündedir. Çalışma hayatı açısından son derece yaşamsal olan 73 yıllık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın adı ve yapısı ise mutlaka korunmalıdır" ifadelerini kullandı.