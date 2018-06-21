DİSK'in Sesi'ne İzmir'de yasaklama

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yayın organı DİSK'in Sesi'nin dağıtımı İzmir Konak İlçe Seçim Kurulu tarafından yasaklandı.

DİSK'in Sesi dergisinin "16 yılda işçiler neler kaybetti?" başlıklı özel sayısının "hükümet karşıtı" bulunarak yasaklanmasına ilişkin DİSK adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dağıtımı yasaklanan DİSK'in Sesi, yasal bir dergidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun basın yayın organlarına yaptırım yetkisi kaldırılmışken, DİSK'in dergisine yönelik dağıtım yasağı hukuksuzdur. Bu yasak DİSK'in 'Ülkemizde kurulmak istenen yeni rejim, ücretiyle yaşamaya çalışanlar ve dar gelirliler için, yani 'Cumhur'un çoğunluğu ve Cumhuriyetin geleceği için tehdittir' tespitini bir kere daha haklı çıkarmıştır."