DİSK'in eski başkanı olan CHP'li vekil: İZBAN grevi amacından saptırıldı

Daha önce DİSK genel başkanlığı da yapan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 'İZBAN grevi amacından saptırıldı. Greve gidilmesinin asıl nedeni yerel seçim öncesi İzmir'de ulaşımın felç olması ve büyükşehirin beceriksizlikle suçlanmasıdır, yani politiktir' dedi.

Daha önce DİSK genel başkanlığı görevini de sürdüren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'in merkeze uzak ilçelerini ziyaret etti.

Menemen'den başlayarak sırasıyla Foça, Aliağa, Dikili, Kınık, Bergama'da CHP örgütü ve vatandaşlarla buluşan Beko, ertesi gün de Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Tire'yi ziyaret etti.

İzmir'de devam eden İZBAN greviyle ilgili açıklamalarda bulunan Kani Beko, grevin hak olduğunu ancak İZBAN grevinin farklı bir yöne çekilmeye çalışıldığını belirtti.

Beko, konuyla ilgili şunları söyledi:

En başından bu yana takip ettiğim süreçte işçilerin çok da afaki taleplerinin olmadığını biliyorum. İZBAN'da çalışan işçi kardeşlerimin yarısı yoksulluk sınırının altında çalışıyor. Dosyalar hazırlayıp Ankara'da İzmir milletvekilleriyle bir değerlendirme yaptık. Ulaştırma Bakanıyla görüşüp İzmir'in 10 ilçesinden geçen en büyük toplu ulaşım aracı olan İZBAN'ın günde 500 bine yakın yolcu taşıdığını, eğer grev başlarsa ulaşımın sekteye uğrayacağını iletmiştim. İşçi kardeşlerimin sosyal ve sendikal hakları derhal verilmeli diye kendisine söylemiştim. Hemen toplu iş sözleşmesiyle sorunu çözelim demişti.

Ancak bugüne kadar ses seda çıkmadı. Greve gidilmesinin asıl nedeni yerel seçim öncesi İzmir'de ulaşımın felç olması ve Büyükşehirin beceriksizlikle suçlanmasıdır, yani politiktir. Bu sorunun asıl sorumlusu Ulaştırma Bakanlığıdır, AKP iktidarıdır. Yeni teklifler gündemde. Biz pek çok adım attık ama amaç farklı olunca bir yere kadar. İşçi kardeşlerimin sosyal ve sendikal hakları kazanması tabi ki en büyük isteğimiz bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz daha fazla kimse mağduriyet yaşamadan bir an önce iş barışının sağlanmasını istiyoruz.

BİR BAŞKA CHP'Lİ VEKİL DE 'BU ZAM ORANI İŞ DÜNYASINI AZİZ BEY'E DÜŞMAN EDER' DEMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, İZBAN greviyle ilgili açıklamasında, "Bu zam oranı iş dünyasını Aziz Bey'e düşman eder. Bu zammı duyan özel sektör ve kamu çalışanları da doğal olarak, aynı oran üzerinden, işverene zam isteğinde bulunacak" demişti.

TKP: İZMİR HALKINI, PATRONLARIN ÇIKARLARINI GÖZETENLER MAĞDUR EDİYOR

TKP İzmir İl Örgütü de, İZBAN işçilerinin hakları için çıktıkları grev üzerinden AKP ve CHP'nin birbirlerine karşı hamlelerinin sürdüğüne dikkat çekerek, "Bu kirli kumar masasında işçilerin de İzmir’in emekçi halkının da yeri yok. İşçileri de, İzmir halkını da mağdur eden, patronların çıkarlarını gözeten bu yönetim anlayışıdır" açıklaması yapmıştı.