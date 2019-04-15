DİSK ve KESK'ten 1 Mayıs için Taksim Meydanı başvurusu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim Meydanı'nda kutlamak için başvurdu.
1 Mayıs’ı İstanbul’da kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da programını aynı şehirde yapmayı planlıyor. Geçen yıl Maltepe miting alanında 1 Mayıs’ı kutlayan konfederasyonlar, bu yıl Taksim Meydanı’nda olmak için talepte bulundu.
Bu yıl Hak-İş ve Memur-Sen Şanlıurfa'da, Türk-İş Kocaeli'de, Türkiye Kamu-Sen Samsun'da olacaklarını açıkladı.