DİSK-AR: Her beş gençten biri işsiz, gerçek işsiz sayısı 6 milyon 327 bin

DİSK-AR tarafından hazırlanan Mayıs 2018 dönemi İstihdam ve İşsizlik Raporu açıklandı. Raporda her beş gençten birinin işsiz olduğu, geniş tanımlı işsiz sayısının 6 milyon 327 bin olduğu vurgulandı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından her ay açıklanan istihdam ve işsizlik raporunun yenisi kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Mayıs 2018 günü açıkladığı Şubat 2018 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın değerlendirildiği raporda, geniş tanımlı işsiz sayısının 6 milyon 327 bin olduğu, genç işsizliğinin yüzde 19'a yükseldiği, kentsel kadın işsizliğinin yüzde 27,2'ye ulaştığı vurgulandı.
Rapordan satır başları şöyle:
- Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,6 olarak hesaplandı.
- Genç işsizlik oranı yüzde 19 olarak gerçekleşti.
- Kadın işsizliği yüzde 13,4, genç kadın işsizlik oranı yüzde 23,6 olarak gerçekleşti.
- Yüksek öğrenim işsizliği 11,4 olarak hesaplandı.
- Ne istihdam ne de eğitimde olan gençlerin oranı (NEET) yüzde 22,8 olarak hesaplandı.
- En çok iş güvenliği, sosyal hizmet, sanat ve gazetecilik mezunları işsiz.
- Geçen yıla göre en çok hukuk bölümü mezunları arasında işsizlik oranı artıyor.