DİSK-AR: Her beş gençten biri işsiz, gerçek işsiz sayısı 6 milyon 327 bin

DİSK-AR tarafından hazırlanan Mayıs 2018 dönemi İstihdam ve İşsizlik Raporu açıklandı. Raporda her beş gençten birinin işsiz olduğu, geniş tanımlı işsiz sayısının 6 milyon 327 bin olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi