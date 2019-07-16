DİSK-AR: Bir yılda bir milyon 188 bin yeni işsiz, 784 bin istihdam kaybı

DİSK-AR, TÜİK'in 16 Temmuz 2019 günü açıkladığı Nisan 2019 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları ile İŞKUR Haziran 2019 verilerini değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Rapora göre İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, TÜİK'in yayınladığı ankete göre işsiz sayısını geçti. İşsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 4 milyon 487 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 963 bin olarak belirlenen raporda geniş tanımlı işsizliğin yüzde 20,1 olduğu açıklandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 16 Temmuz 2019 günü açıkladığı Nisan 2019 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları ile İŞKUR Haziran 2019 verilerini değerlendirdiği bir rapor yayınladı.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş̧ tanımlı işsiz sayısı Nisan 2018'de 5 milyon 872 bin iken Nisan 2019'da 1 milyon 91 bin artışla 6 milyon 963 bin oldu. Geniş̧ tanımlı işsizlik oranı Nisan 2019'da yüzde 20,1 olarak hesaplandı.

Ağustos ayından itibaren işsizliğin düzenli yükselişi en çok gençleri ve genç kadınları etkiledi. Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği Nisan 2018'e göre 6,9 puan artarak yüzde 18,6'dan yüzde 25,5'e yükseldi. Böylece her dört gençten biri işsizdir.

Ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin sayısı 2 milyon 720 bin olarak tespit edildi.

Nisan 2018'de yüzde 12,3 olan kadın işsizliği 2,9 puan artarak Nisan 2019'da yüzde 15,2 seviyesine yükseldi. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 18,9'a tırmandı.

Ekonomik kriz ve sanayi üretimi ile büyümedeki daralmaya paralel olarak istihdamda daralma devam ediyor. Dolayısıyla sadece işsizlik artmıyor istihdamda da büyük bir daralma yaşanıyor. Nisan 2018'de 28 milyon 824 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 784 bin kişi azalarak Nisan 2019'da 28 milyon 40 bine geriledi.

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2019'da 4 milyon 417 bin olarak açıklandı. Böylece kayıtlı işsiz sayısı TÜİK tarafından açıklanan ankete dayalı işsiz sayısının üstüne çıkmış oldu.

Rapora göre:

İŞKUR'A KAYITLI İŞSİZ SAYISI TÜİK'İN İŞSİZ SAYISINI GEÇTİ!

Ekonomik kriz sürüyor: işsizlik artıyor, istihdam azalıyor

İşsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 4 milyon 487 bin

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik artmaya devam ediyor: yüzde 13,8

Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 963 bin

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,1

İstihdam (mevsim etkisinden arındırılmış) bir yılda 784 bin azaldı

İstihdam Ağustos 2018-Nisan 2019 arasında 1 milyon 119 bin azaldı

Genç işsizliği (mevsim etkisinden arındırılmış) 6,9 puan artarak yüzde 25,5'e yükseldi

Tarım dışı işsizlik (mevsim etkisinden arındırılmış) yüzde 16

DİSK-AR Temmuz 2019 İşsizlik ve İstihdam Raporuna şu adresten ulaşabilirsiniz.