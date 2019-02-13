DİSK 52. yılını işçi sınıfının ayağa kalktığı yerde kutladı

DİSK 52. kuruluş yıldönümünü Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı yerde, 1961’deki büyük mitinge ev sahipliği yapan Saraçhane’de kutladı. ‘İşçi sınıfı için yeniden ayağa kalkmanın vaktidir’ denilen etkinlikte işçi sınıfının güncel taleplerinden oluşan bir manifesto açıklandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruluşunun 52. yıldönümünü bugün öğle saatlerinde Saraçhane Parkı’nda düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlikte her kuşaktan DİSK’liler buluştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada "Bugün burada toplandığımız Saraçhane Meydanı, DİSK’in kuruluşuna giden yolda önemli bir kilometre taşıdır. Burası, Saraçhane Meydanı Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı yerdir. 31 Aralık 1961’de sendika, toplu sözleşme ve grev hakkını savunmak için on binlerce işçi Saraçhane meydanını doldurdu ve o gün işçiler bir sınıf olarak sahneye çıktılar. Saraçhane mitinginin ve sonrasının giderek yükselen işçi sınıfı hareketinde filizlenen DİSK, 50 yılı aşkın bir süredir bu topraklara kök saldı” dedi.

'İŞÇİ SINIFI İÇİN YENİDEN AYAĞA KALKMA VAKTİ'

Çerkezoğlu “Saraçhane Meydanında, 58 yıl sonra bir kez daha ifade etmek isteriz ki; vakit işçi sınıfı için yeniden ayağa kalkış vaktidir. Çünkü ülkemiz ve dünyamız büyük bir felaketle karşı karşıyadır” diye konuştu.

GREV YASAKLARIYLA ÖVÜNEN CUMHURBAŞKANI

İşçi sınıfı mücadeleleri ve devrimleriyle kazanılan sosyal ve sendikal haklar ve bunlara dayalı toplumsal sözleşmelerin sermaye ve hükümetler tarafından yok edilmekte olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, “Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında kurulan yeni rejim, sermaye birikiminin çıkarları ve kendi iktidarının devamı dışında hiçbir şeyi umursamamaktadır. Hukuk devleti ile birlikte sosyal ve sendikal haklar da tahrip edilmektedir. Grev yasaklamakla, işçilerin anayasal hakları olan grev ve toplu sözleşme düzenini fiilen yok etmekle övünebilen bir Cumhurbaşkanı ve bir siyasi irade ile yönetiliyor olmamız bunun en somut göstergesidir” diye konuştu.

TEMEL TALEPLER

Çerkezoğlu konuşmasının ardından DİSK’in 52. kuruluş yılında işçi sınıfının temel taleplerini ise şöyle sıraladı: