DİSK 52 yaşında

DİSK, 52. kuruluş yıldönümünü Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı 1961 Mitingi’ne ev sahipliği yapan Saraçhane Parkı’nda kutlayacağını açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 52. kuruluş yıldönümünü, Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı 1961 Mitingi’ne ev sahipliği yapmış Saraçhane Parkı’nda kutlayacak.

DİSK'ten yapılan açıklamada, "31 Aralık 1961’de sendika, toplu sözleşme ve grev hakkını savunmak için on binlerce işçi Saraçhane Parkı’nı doldurmuş; Saraçhane Mitingi işçilerin bir sınıf olarak Türkiye sahnesine çıktıkları gün olarak tarihe geçmiştir. Mitingin ardından gelişen süreçte Konfederasyonumuz DİSK 1960’lı yıllarda giderek yükselen işçi sınıfı hareketinin bir sonucu olarak doğmuştur. DİSK 50 yılı aşkın bir süredir, emeğin hakları için, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve sendikal hakları için mücadele etmektedir" denildi.

Türkiye Komünist Partisi, DİSK'in 52. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK bundan 52 yıl önce 13 Şubat 1967'de kuruldu. İşçi sınıfının örgütlü mücadele birikiminde güçlü bir iz bırakmış olan DİSK’in kuruluşunu işçi sınıfımızın mücadele tarihinde önemli bir an olarak selamlıyoruz" dedi.