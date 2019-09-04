Dış ticaret rakamları açıklandı

Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre Ağustos ayında 13,2 milyar dolarlık ihracat, 15,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Bakan Pekcan ihracatın artışına ilişkin 'olumlu' tablolar çizse de gerçek oldukça farklı...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ağustos ayında ihracat yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında ithalat ise yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar oldu.

Pekcan, ağustos ayında dış ticaret açığının geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 9,88 oranında azalışla 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu belirtti.



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İHRACAT GERÇEKTEN ARTIYOR MU?

Bakan Pekcan'ın bu ayki ihracat yükselişi açıklaması geçtiğimiz ay yaptığı "rekor ihracat" açıklamasını akıllara getirdi.

Pekcan'ın konuşmasıyla ilgili soL'a değerlendirmede bulunan bir dış ticaret uzmanı, gerçekte tabloyu şu sözlerle aktarmıştı:

Bakanın, ihracatın Cumhuriyet tarihi rekorunu kırması sözlerinin moral vermekten çok gülümsettiğini söyleyebilirim. İhracatımız yıllık bazda baktığımızda 1983 yılından beri hep artıyor zaten! Keskin sayılabilecek iki düşüş var. 2008 krizinin ortasında 2009 yılında ve 2014’te. Üstelik son beş yıla baktığımızda bu son keskin düşüşün ardından toparlama sayılabilecek bir yükseliş dönemi yaşadık. 2013 değerlerine tekrar ancak 2017’de ulaştık.

2019 Temmuz değerlerinin Cumhuriyet tarihinde aylık rekor olarak sunulması ise uygunsuz bir hamasetten ibaret. Bir kere, bu tür karşılaştırmaları tesadüflerin ya da çok geçici faktörlerin etkisinden arındırmış olarak yapabilmek gerekir. Aylık rakam iyi bir ölçü değil.

Üstelik örneğin Mayıs ayı ihracat verileri de Temmuz’a çok yakın düzeylerde gerçekleşmiş.

Önemli bir nokta da yine aslında Bakanın konuşmasında var. Bakan Haziran ayında ihracatın bir önceki yıla göre düşüşünü Ramazan Bayramı’na bağlıyor. Doğrudur.

Ama o zaman Temmuz’daki yükselişi de aynı takvime bağlayabilmesi gerekir ki doğrusu da odur: Ramazan Bayramı nedeniyle “duran” tüm operasyonlar bayram çıkışında bu duruşun bir tür geri sıçramasını yapmıştır. Önceki yıllarda da görebileceğiniz bir şey bu: Uzun bayram tatillerinin olduğu aylardaki göreli negatif eğilim, hemen ardından gelen aya da göreli pozitif eğilim olarak yansımıştır.

İş çevrelerinde de bir ihracat patlaması coşkusu yaşanmıyor aslında. Her zaman devalüasyonu girdinin dolar bazında ucuzlaması açısından bir avantaj olarak gören ihracatçılar, TL bu kadar değersizleşmişken kayda değer bir yükseliş yaşamıyorlar. Bu arada bakanın açıkladığı veriler, TÜİK - Ticaret Bakanlığı ortak çalışmasıyla kesinleştirilmiş bilgiler değil.