Dış ticaret açığında yüzde 33’lük artış

Nisan ayında dış ticaret açığının 6 milyar 652 milyon dolara yükseldiği açıklandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 32,83 arttı.

Böylece dış ticaret açığı 6,65 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında ihracat verilerine ilişkin, “2018 yılı Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,59 artarak, 13 milyar 879 milyon dolar oldu. İhracatımız son 12 aylık dönemde bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış ile 161 milyar 395 milyon dolar seviyesine yükseldi. 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 8,9 artarak 55 milyar 64 milyon dolar oldu” denildi.