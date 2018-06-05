Direnişteki Real işçilerinden Pire Limanı grevcileriyle dayanışma

Nakliyat-İş Sendikası üyesi direnişteki Real işçileri, Yunanistan'da Pire Limanı işçilerinin yarınki grevine destek olmak için bir dayanışma eylemi yapacak.

Sendikanın yarınki dayanışma eylemine çağrı yaptığı metin şöyle;

Türkiye İşçi Sınıfından, Yunanistan İşçi Sınıfına Dayanışma

Real Direnişçilerinden Pire Liman İşçileri ile Dayanışma Eylemi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, özelleştirme politikaları çerçevesinde 2016 yılında Yunanistan’ın en büyük limanı olan Pire Limanını Çinli Cosco Group’a satmıştı. Bu özelleştirmeye karşı çıkan işçiler günlerce eylem yapmışlardı.

Bu gün ise Cosco işvereni işçi düşmanlığı politikaları ve keyfi düzenlemeler ile işçiler üzerindeki baskıyı artırmaktadır.

Bu baskıları protesto etmek için Pire Limanı işçileri yarın 24 saatlik grev yapacaklardır.

Bilindiği gibi Cosco Group 2015 yılında da ülkemizin en büyük limanlarından Kumport limanını satın almıştır.

Türkiye İşçi Sınıfı olarak sendikamız, Uluslararası Sınıf Dayanışması adına yarın Cosco Group’un ülkemizde bulunan işletmesinin önünde bir dayanışma eylemi ve Basın Açıklaması yapacaktır.

Basın açıklaması Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapılacaktır.

Ayrıca 11 aydır sarı sendikacılığa karşı ve gasp edilen haklarını almak için mücadele eden Real Direnişçileri de katılacaklardır.