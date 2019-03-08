Flormar işçilerinin 297 gün süren direnişi bugün sona ererken, Petrol İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 'Direnişin simgesi Flormar işçisi kazandı, dayanışma kazandı' denildi.

Petrol İş Sendikası, Flormar direnişinin sona ermesinin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Sendika yöneticileri, siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasında, "Anayasal ve yasal haklarını kullanıp Petrol-İş’e üye olan ve sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçileri, 15 Mayıs 2018 günü başlattıkları onurlu mücadeleyi 297 gün boyunca sürdürdüler. Flormar direnişi o günden bu yana, ülkemizde direnişin ve işçi mücadelesinin simgesi haline geldi. Haklı olduklarını ve mutlaka kazanacaklarını bilen Flormar işçileri, 297 gün tüm kararlılıklarıyla direndiler" denildi.

İŞÇİLER DAHA DİRENİŞ DEVAM EDERKEN KAZANDI

"En zor şartlarda, yazın kavurucu sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda mücadeleye bir gün dahi ara vermediler" ifadelerinin yer aldığı açıklamayı okuyan Flormar işçisi, şöyle devam etti:

OHAL dönemi sürerken başlayan direnişi, baskılar ve yasaklamalar boğmaya yetmedi. Aksine, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Flormar direnişi güçlenerek devam etti.

Tüm Türkiye’nin sahiplendiği Flormar direnişi, ülkemizde uzun süredir bu boyutta gerçekleşmeyen bir sınıf dayanışması sayesinde, etrafında büyük bir emekçi kitlesini kenetlemeyi başardı.

Direniş, özellikle emek mücadelesi üzerinde baskıların arttığı, türlü adaletsizliklerin ortaya çıktığı ve hak arayışının nafile bir çaba olarak görülmeye başlandığı bir dönemde halkımızın vicdanı haline geldi. Emek mücadelesinde umudu büyüttü... Flormar işçilerinin direniş alanında her gün söylediği “Güzel günler göreceğiz çocuklar / güneşli günler göreceğiz...” dizeleri, hakkı yenen ve adaletsizliğe uğrayan herkese güç verdi.

Mücadele Türkiye sınırlarını aştı, tüm dünyada Flormar’ın çoğunluk hissesini elinde bulunduran Fransız Yves Rocher’ye tepkiler yükseldi. Flormar işçilerinin sesini dünyanın birçok köşesinde mücadele eden emekçiler duydu. Çok etkili olan bu direniş, daha devam ederken kazandı ve Flormar işçileri hak mücadelesinde üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı."

297 gün boyunca kararlılıkla mücadelesini sürdüren Flormar işçileri ve sendikanın, 6 Mart 2018 tarihinde işverenin yaptığı teklif üzerine ara değerlendirme yapma kararı verdiğinin belirtildiği açıklamada, işten atılan 132 işçinin hiçbir yasal hakkını alamadan işten çıkarıldığı hatırlatıldı.

"İşverenin; işçilerin tüm yasal haklarını, boşta geçen süre ücretini ve sendikal tazminat davasında kazanılabilecek en üst sınırdan tazminatlarını ödemeyi önerdiği teklif değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıda işçinin görüşüne sunulan bu teklif, direnen Flormar işçilerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. İşçiler ayrıca, işten çıkarma maddelerinde yapılacak düzenleme ile işsizlik maaşına başvuru yapabileceklerdir" denilen açıklamada, "Flormar işçilerinin verdiği bu kararla, direniş 298. gününde 8 Mart 2019 tarihinde bitirilmiştir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde direniş, işçilerin yasal tüm hakları ve en üst sınırdan sendikal tazminatları alınarak kazanımla sonuçlandırılmıştır. Flormar markasıyla üretim yapan Kosan Kozmetik’te sendikal mücadelemiz ve yargıya taşınan örgütlenme sürecimiz ise devam edecektir. Flormar Direnişi boyunca, işçiler ve sendikamızla tüm dünyada ve ülkemizde dayanışma gösteren, destek eylemleri düzenleyen, direnişin kamuoyuna duyurulmasında katkısı olan ve Flormar işçilerinin sesine ses katan tüm sendikalar, emek ve kadın örgütleri, siyasi partiler, dernekler, basın-yayın kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Ülkemizin onurlu işçileri, kadınları, gençleri, gazetecileri, sanatçı ve aydınları, Flormar işçilerinin mücadelesine güç vererek, hep birlikte umudu büyütmüş, ülkemizin vicdanı olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.