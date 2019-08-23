Direniş sürüyor: İşçilerin sözcüleri İnter Tekstil patronuyla görüşüyor

Uniteks'in fason üreticisi TR İnter Tekstil işçileri 2,5 aydır alamadıkları maaşları için İzmir BEGOS'ta başlattığı direnişin 5. gününde.
"Haklarımızı alana kadar işbaşı yapmıyoruz, fabrikanın önünden ayrılmıyoruz. Köle değiliz, hakkımız olanı istiyoruz..." diyen işçilerle görüşmek üzere bu sabah saatlerinde patron ve avukatı fabrikaya geldi. İşçiler aralarından sözcülerini belirlerken, görüşmeden çıkacak sonuç bekleniyor.
Patron ve avukatı görüşmek için fabrikaya geldi. Aramızdan sözcülerimizi belirledik. Sözcülerimizi, avukatımızı ve sendika başkanını alkışlarla içeriye yolluyoruz. Ücretler ödensin, işbaşı yapalım. #TRintertekstilişçilerikazanacak pic.twitter.com/f54tmR7q30
— patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) August 23, 2019