Direnen Uyum/Makro işçileri kazandı

Migros tarafından satın alınan Uyum/Makro Market’te tazminatları ödenmeden işten çıkarılan bin 500 işçinin aylardır sürdürdüğü direniş zaferle sonuçlandı. Nakliyat-İş’ten yapılan açıklamada işçilerin tazminatlarının ödendiği belirtildi.

Kıdem tazminatlarının ödenmesi için Haziran ayından beri mücadele eden Uyum/Makro market işçilerinin direnişi zaferle sonuçlandı.

Nakliyat-İş’ten yapılan açıklamada, Haziran ayından beri süren mücadelede son olarak Uyum/Makro direnişini, Migros’un da bünyesinde bulunan Anadolu Holding’e taşıma kararı aldıkları belirtilerek “Bu süreçle birlikte Migros yöneticileri ve Makro Market’in avukatı ile görüşmelerimiz başladı” denildi.

Migros’un sorunun çözümü için Makro Market’ten yeni mağazaların alımı için anlaşma yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada “Bu anlaşmanın koşulu direnişçi işçilerin tazminatlarının ödenmesi. Ve Uyum/Makro direnişçi işçileri tarafından hazırlanan listeye göre kıdem tazminatlarının tamamı ödendi” denildi.

Makro Market’e ait Uyum Marketler’in 56 mağazası ile Makro Marketler’in 17 mağazası Mart ayında 105 milyona Migros Tic. A.Ş.’ye satılmış, bu mağazalarda çalışan yaklaşık bin 500 işçi tazminatları ödenmeden işten çıkarılmıştı. İşçiler pek çok AVM’de bulunan Migros mağazalarında polis ve özel güvenliğin engelleme çabalarına, gözaltılara ve baskılara karşın kasa kilitleme eylemleri ve basın açıklamalarını sürdürmüştü.

