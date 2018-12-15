Direnen işçiler Cargill'in 'imaj düzeltme' hamlesini protesto etti

Sendikal faaliyette bulundukları için 14 işçiyi işten çıkaran Cargill patronları, imajlarını düzeltme çabasını sürdürüyor. Dün gece çalışanlara 'yılbaşı eğlencesi' düzenleyen Cargill yönetiminin bu hamlesi, direnen işçilerin protestosu sayesinde boşa çıkmış oldu.

Sendikada örgütlendikleri için 14 işçiyi işten çıkaran Cargill yönetimi, çalışanlar için "yılbaşı eğlencesi" düzenledi ancak direnen işçilerin mücadelesi orada da sürdü.

Örgütlenme haklarını kullanırken işten atılan Cargill işçilerinin mücadelesi 250'nci güne yaklaşırken, patronlar da imaj çalışmaları ile durumu kurtarmaya çalışıyor. Geçen haftalarda İstanbul'dan bir grup gazeteciyi fabrikaya getirip işçi direnişi gözlerden kaçırmaya çalışan Cargill yönetimi, direnen işçilerin gazetecilerle görüşmesinin ardından, amacına ulaşamamıştı.

İşçilerin haklı ve meşru mücadelesini örtmeye çalışan Cargill yönetimi, dün gece de çalışanlar için "yılbaşı eğlencesi" düzenledi. Ancak direnişçi işçiler, patronun PR çalışmasını boşa çıkardı.

Dün akam 18.30'dan itibaren Bursa Nilüfer'deki Podyum Davet önünde toplanan Cargill işçileri ve dostları, şirket yönetimi içeri girerken gerçekleştirdikleri alkışlı protesto ile işe iade edilene kadar mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladılar.

Cargill'de çalışmaya devam eden çok sayıda işçinin, içeri girerken direnişçi işçilerin yanına gelip desteklerini sunması da şirketin göz boyama çabalarının fabrika içinde karşılık bulamadığını ortaya koydu.

Direnişçi işçilerin protestosu kameralara şöyle yansıdı: