Direnen işçiden korkuyorlar: Valilik Flormar işçilerinin anons aracını yasakladı

Sendikalı oldukları için patronlar tarafından hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan Flormar işçilerine yönelik baskı ve zorbalıklar sürüyor. Fabrika önünde 105 gündür direnen işçilerin anons aracı, Kocaeli Valiliği tarafından yasaklandı.

Haber Merkezi