Direnen işçiden korkuyorlar: Valilik Flormar işçilerinin anons aracını yasakladı

Sendikalı oldukları için patronlar tarafından hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan Flormar işçilerine yönelik baskı ve zorbalıklar sürüyor. Fabrika önünde 105 gündür direnen işçilerin anons aracı, Kocaeli Valiliği tarafından yasaklandı.
"Flormar değil, direniş güzelleştirir" sloganıyla 105 gündür fabrika önünde direnişlerini sürdüren işçiler, yeni bir zorbalıkla karşı karşıya kaldı. Kocaeli Valiliği, işçilerin halka seslendikleri ve müzik yayınladıkları anons aracını yasakladı.
İşçiler, söz konusu hukuksuz ve keyfi yasağı sosyal medya hesabından şöyle duyurdular: