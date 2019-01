Direnen inşaat işçileri: Hakkımız olan maaşımızı istiyoruz, karşımıza polis çıkartılıyor

Taş Yapı tarafından yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi şantiyesinde çalışan 9 işçi hakları ödenmeden işten çıkarılmalarının ardından direnişe geçti. İşçiler inşaattaki çalışma koşullarını ve başlattıkları mücadeleyi Patronların Ensesindeyiz Ağı'na anlattı.

Taş Yapı tarafından yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi şantiyesinde çalışan 9 inşaat işçisi geçtiğimiz günlerde hiçbir hakları ödenmeden işten çıkartıldı. İşten çıkarmalar üzerine işçiler hem hastane şantiyesi hem de Taş Yapı’nın merkez binasının önünde direnişe geçti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan direnişçi işçiler Taş Yapı inşaatındaki çalışma koşullarını, işten çıkarılmalarını ve başlattıkları mücadeleyi anlattılar.

Direnişe başlamanıza neden olan gelişmeler hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Onur Can Koçak: 2 Kasım 2018’de HS Ring Elektrik firmasında işe başladım, işe başlarken 2400 TL aylık ücretle çalışmak üzere anlaştık. Ancak çalışmaya başladıktan bir süre sonra maaşımın 1900 TL üzerinden ödeneceğini söylediler. 28 Aralık 2018’de ise HS Ring ile Taş Yapı arasındaki sözleşmenin fesih olması gerekçesiyle işten çıkartıldım. İşten sözleşme bitimi gerekçesiyle çıkartılmış olmama rağmen paramızı vermeden bizi 15 gün yatakhanede beklettiler.

Bayram Karakoç: Ben Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşıyorum. Bizim oralar kırsal bölgeler ve iş imkânı olmadığından yıllardır İstanbul’a gelip çalışıyorum. Arkadaşımın anlattığı gibi bizi işten çıkartmakla kalmadılar, hakkımız olan alacakları da vermedikleri gibi bizi 15 gün de yatakhanede beklettiler. Ücretlerimizi alamadan bekleme süresi uzayınca SGK’ye başvurduk. Başvurumuz ile beraber bir hak gaspından daha haberdar olduk. Bizi 28 Aralık’ta işten çıkarttılar ancak benim SGK çıkışımı 28 Aralık’tan 15 gün önce yapmışlar zaten. Yani 15 günlük SGK primlerimizde işveren tarafından gasp edilmiş.

Taş Yapı Okmeydanı Hastane şantiyesinde genel olarak çalışma ve yaşama koşulları nasıl?

Onur Can Koçak: İşe başladığımızda bize bir iş ayakkabısı, bir baret ve elimize de bir yan keski verildi. Bunların dışında bize sundukları başka bir imkan yok. Kış mevsimi koşullarında çalışmamıza rağmen bize mont veya kışlık iş kıyafeti verilmiyor. Çalıştığımız ortam ısıtılmıyor ve soğuk havada çalışmak durumundayız. Çay molalarında içebilmemiz için şirket tarafından verilen çay ya da şeker yok. Bunları kendi cebimizden alarak karşılayabiliyoruz. Yatakhanelerden bahsetmeye hiç gerek yok. Artık tüm Türkiye’nin aşina olduğu tahtakurusu burada da var. Temizlik söz konusu değil.

HS Ring Elektrik firmasının Taş Yapı ile sözleşmesinin feshedilmesi sonucu işten çıkartılan toplam işçi sayısı nedir? Tüm işçilerin hakları gasp edildi mi? Şu an direnişe katılan işçi sayısı nedir?

Bayram Karakoç: HS Ring bünyesinde çalışan toplam 60 işçinin işine aynı gün son verildi. Çıkartılan işçilerin son iki aylık ücretleri, AGİ ödenekleri, belli bir süredir çalışanların ihbar ve kıdem tazminatları ödenmedi. İşveren banka ile 1600 TL asgari ücreti çıkış verdiğinin ertesi günü yatırdı. Yatakhanelerin boşaltılmasını istediler ve boşaltılmaması durumunda polis zoruyla atılacağımızı söylediler. İşten çıkartılan 60 işçinin tamamına yakını gurbetçi işçi, burada kalacak yeri olmayan arkadaşlardı. Hepsinin gönlünün bizimle olduğunu biliyoruz. Onlar aldıkları 1600 TL maaşla burada kalsalar ellerindeki para da bitecek ve ailelerine para veremeyeceklerdi. İşveren, işçinin bu çaresizliğini bildiği için böyle rahat davranıyor. Şu an 7 kişi direnişe devam ediyoruz. İçimizden bir tek ben gurbetçi işçiyim diğer arkadaşlar İstanbul’da yaşıyorlar. Sendikam bana yatacak yer bulduğu için kalabildim ve hakkımı arayabiliyorum.

Bugün direnişinizin 5. günü, hafta sonu hariç her gün burada Okmeydanı’ndasınız, ayrıca her gün Taş Yapı'nın Altunizade’deki merkezi önünde eylem yapıyorsunuz, neler yaşıyorsunuz ve direnişin bundan sonraki aşaması ne olacak?

Deniz (İnşaat İşçileri Sendikası Örgütlenme Sorumlusu): Taleplerimiz şunlar; işten çıkarılan işçilerin 28 Aralık’a kadar ödenmemiş ücretleri eksiksiz ödenmeli, işçilerin 15 gün boyunca yatakhanede bekletilen kısmının beklemede geçen ücretleri yatırılmalı, AGİ ödemeleri eksiksiz verilmeli, ihbar ve kıdem tazminatından doğan haklar ödenmeli. Tüm bunlar yerine getirilene kadar direniş devam edecek. İşten çıkartılma gerekçesi yüklenici firma ile taşeron arasında sözleşmenin feshi olduğuna göre iş kanununa göre fesih gerekçesi ile işten çıkarılan işçinin kanuni tüm haklarının hiç bekletilmeksizin ödenmesi gerekmektedir. Taşeron firma yasal yükümlüklerini yerine getirmemiştir. Yüklenici firma Taş Yapı’da kendileri ile yaptığımız görüşmelerde oyalayıcı davranmış ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Geçtiğimiz Cuma günü işçi arkadaşlarımızın alacaklarının küçük bir miktarı bankaya yatırılmış bulunuyor. Ancak işverenle alacaklar konusunda mutabık değiliz. Örneğin işe 2400 TL ile başlamış bir işçinin maaşı 1600 TL olarak gösterilmeye çalışılıyor. İşveren iyi niyetli değil ve çok yüksek meblağlar olmamasına rağmen işçilere vereceği tek kuruşun bile hesabını yapıyor. Direniş, her gün şantiye önünde bekleyişimiz ve Taş Yapı merkezi önünde yapılan eylemler ile sürmeye devam edecek. Her gün Taş Yapı’dayız, her gün gözaltına alınıyoruz ama haklarımız alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Bayram Karakoç: Biz her gün hastane önünde bekliyoruz, bazı arkadaşlar ve sendika yetkilileri de Taş Yapı'ya gidiyorlar ve her gün polis onları gözaltına alıyor. Devletin yaptırdığı bir hastanede, toplumun yararlandığı bir kurumun inşaatında emek veren insanlarız. Ne istiyoruz? Hakkımız olan maaşımızı. Oysa işveren bizim karşımıza polisi çıkartıyor. Buradan devlet yetkililerine bir şey sormak istiyorum. Devletin görevi, devletin yaptırdığı bir hastanede emek veren bir işçinin hakkını hukukunu mu korumak, onun alacağını işverenden almak mı, yoksa işçinin hakkını gasp eden patronu mu korumak? Biz inşaat işçisiyiz. Bugün burada yarın başka şantiyede emeğimizle para kazanacağız. Her çalıştığımız yerde biraz alacağımız kalsa bizim hayatımız ne olur? Elbette hakkımız olanı alana kadar bu direnişten vazgeçmeyeceğiz.

'TAŞ YAPI DENİLEN KOCA BİR SİVRİSİNEK KANINIZI EMMEK İÇİN BEKLİYOR'

Ülkemizde bir ekonomik kriz var. Bu kriz bahane edilerek birçok sektörde işçilerin hakları gasp ediliyor. Sizce Türkiye’de işçi sınıfı ne yapmalı? Krizden kendini nasıl korumalı?

Bayram Karakoç: Benim tüm emekçi kardeşlerime söyleyeceğim şudur; Şurada gördüğünüz şantiyenin içinde Taş Yapı denen koca bir sivrisinek var. Bu sivrisinek sizin kanınızı emmek için bekliyor. Bizi işten çıkardılar ama biliyoruz birçok ustalık kolundan usta ve işçi alımı yapacaklar. Olacak olanı söyleyeyim, buraya sizi çalıştırmak için alacaklar, 2 ay ücret vermeden çalıştıracaklar ve iki ay sonra sizi de atacaklar. Sonra alacaklarınız için uğraşacaksınız. Buradan herkese söylüyorum, Taş Yapı’nın şantiyelerine gelip çalışmayın, paranızı alamazsınız.

Bütün inşaat işçisi kardeşlerime benim sözüm şudur, bizim yolumuz bellidir biz buralarda çalışmak zorundayız. Öyleyse boyun eğmememiz lazım. Biz kendi hakkımızı aramazsak kimse de bizim hakkımızı aramaz. Arkadaşlarımız sendikaya üye olunca sendikanın onlardan para keseceğini ve onlarla ilgilenmeyeceğini düşünüyor. Oysa böyle bir şey yok. Kimsenin para kestiği yok ve hakkımızı sendikalı olmamız sayesinde daha rahat arayabiliyoruz. Hakkını aramaktan çekinen kendini yalnız hisseden arkadaşlara diyeceğim şu ki, kendinize güveniniz yoksa da sizin haklarınızı savunmanıza yardımcı olacak, destek verecek insanlar olduğunu bilin. Bunları bulun ve size gösterdikleri yoldan gidin.

Deniz: Sendikamız kurulduğundan beri 300’e yakın irili ufaklı eylemimiz oldu. Hemen hemen her eylemimizde de bir sonuç aldık diyebilirim. Ama işçi arkadaşlarımıza söylediğimiz şudur. Biz sizlerin haklarını her durumda alabiliriz diye bir söz veremeyiz. Çünkü ülkemizde işçi sınıfına uygulanan hak gaspları ve baskılar ekonomik değil politiktir. Bunun karşısında işçilerin birleşmekten ve örgütlenmekten başka çaresi yoktur. Bugün bazı haklarımız için direniyoruz. Bunları belki kazanırız belki de kazanamayız. Ancak örgütlü bir işçi sınıfı olmayı başarırsak kazanacaklarımız çok daha fazlasıdır.