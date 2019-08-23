Direnen Cargill işçilerine TKP'den destek ziyareti

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve mahkeme kararına karşın işe iadeleri yapılmayan Cargill işçileri direnişlerini şirketin Ataşehir'deki merkezi önünde sürdürüyor. TKP Ataşehir İlçe Örgütü, işçilere destek ziyaretine bulundu.

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Cargill işçileri direnişlerini İstanbul’a taşıdı.

Üç gündür Ataşehir Palladium Tower önünde süren direnişe TKP Ataşehir İlçe Örgütü destek ziyareti gerçekleştirdi.

Haksız yere işten atıldıkları için 492 gündür direnen işçilerin yaşadığı süreci TEKGIDA-İŞ Sendikası üyesi Suat Karlıkaya anlattı.

'İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ, SONUÇ ALANA KADAR BURADAYIZ'

Karlıkaya ʹʹSendikamıza üye olan 14 Cargill çalışanı 17 Nisan 2018 tarihinde kıdem tazminatı, ihbar hak edişleri ve artı üç maaş garantisi verilerek çıkış belgesi imzalatılmak üzere şirketin insan kaynakları tarafından çağırılmışlardır. Bu teklifi kabul etmeyen arkadaşlarımızla birlikte yeniden işbaşı yapmak için direnişe geçme kararı alıp süreci mahkemeye taşıdık. Cargill yönetimi bu çıkış işlemlerinin sendikal faaliyetlerle bir ilişkisinin olmadığını şirket politikası gereği kota sorunu yaşandığı için yapıldığını ileri sürdü. Ancak mahkeme de bunun sendikal olduğunu kabul etti ve dava bizim lehimize sonuçlandı" dedi.

Hukuksal olarak haklılıkları kanıtlanmasına rağmen Cargill yönetiminin konuyu 15 gün içinde temyize taşıyacaklarını açıkladığını belirten Karlıkaya "Bunun üzerine biz de direnişi İstanbul genel müdürlüğüne taşıma kararı aldık ve buradayız. Üç gündür burada çeşitli sıkıntılar yaşamamıza rağmen biz işimizi geri istiyoruz ve olumlu bir sonuç alana kadar bu haklı davamızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

KIDEM TAZMİNATI KONULU ETKİNLİĞE DAVET

TKP Ataşehir İlçe Örgütü üyeleri Cargill işçilerini İçerenköy Semt Evi'nde gerçekleştirilecek olan "Kıdem Tazminatının Gaspı" konulu etkinliğe davet etti.

On Birinci Kalkınma Planı'nda yer alan kıdem tazminatı fonu ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nin hukuksal boyutlarının konuşulup tartışılacağı etkinlik Pazar günü saat 17.00'de yapılacak.