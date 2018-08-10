Deutsche Welle: Türk Lirası Avrupa piyasalarını da sarstı

TL'nin hızlı değer kaybı Türkiye'nin en büyük 'alacaklısı' ve en büyük ticaret 'partneri' Avrupa'da da sarsıntı yarattı. Banka hisseleri düştü, avro, dolar karşısında değer kaybetti. Deutsche Welle'ye konuşan Avrupalı analistler iflas olasılığının konuşulduğunu, Merkez Bankası'nın seyirci kalmayacağını göstermesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Avro Bölgesi etkilense bile söz konusu etkinin sınırlı kalacağı da öne sürüldü.

Türkiye'deki döviz krizinin Avrupa'ya etkileri tartışılıyor. Avrupa bankaları hem Türkiye'de ortak oldukları bankalar hem de dış borç finansmanının kreditörleri olarak yüksek risk taşıyor. Aynı zamanda Türkiye, Avrupa'nın önemli pazarlardan biri durumunda. Benzer şekilde Türkiye ihracatında Avrupa'nın payı yüksek ve ihracattaki azalma sadece Türkiye için pazar kaybı anlamına gelmiyor, aynı zamanda Avrupa sermaye için "tedarik süreçleri"nde bozulma, buna bağlı maliyet artışı anlamı da taşıyor. Etkinin boyutları tartışmalı görünmekle birlikte Türkiye riskinin Avrupa sermayesini tedirgin ettiği görülüyor.

Deutsche Welle (DW) haberine göre Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi Avrupa ekonomi çevrelerinde de huzursuzluk yarattı. Türkiye'nin moratoryum ilan etmek zorunda kalıp dış borçlarını ödeyemez duruma düşmesinin kreditör durumundaki Avrupa bankalarının durumunu sarsmasından endişe edildiği yorumu yapıldı.

DW haberinde Financial Times gazetesinde yayımlanan, Avrupa Merkez Bankası'nın Türkiye'deki kur krizi nedeniyle Avrupalı bankaların durumunu mercek altına aldığı, özellikle de krizin İspanyol BBVA, İtalyan UniCredit ve Fransız BNP Paribas'a olası etkilerine odaklanıldığı yönündeki haberin bugün Avrupa borsalarına da yansıdığı ifade edildi.

FT HABERİNDE ADI GEÇEN BANKALARA EK OLARAK ALMAN BANKALARININ HİSSELERİ DE DÜŞTÜ

Haberde adı geçen bankaların hisseleri yüzde 3'ü aşan oranlarda değer kaybederken Alman Deutsche Bank ve Commerzbank hisselerinde de sırasıyla yüzde 3.3 ve 2.1'lik düşüş kaydedildi. Deutsche Bank'ın borsa değerinin yüzde 3,3 oranında azalmasında kredi notunun düşürülme riskinin de rol oynadığı belirtilirken Commerzbank hisselerinin yüzde 2,1 oranında ucuzlamasında Türkiye'deki ekonomik kriz etkili oldu.

Yıl başında 4,50 liradan işlem gören Euro 7, Dolar ise 6 liraya kadar çıktı. Türk finans piyasasındaki huzursuzlukta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cuma günü yapması planlanan yeni ekonomik modelle ilgili açıklamalarının yatırımcıda belirsizlik uyandırmasının da rolü olduğu belirtiliyor.

Alman ve Avrupa bankalarının uzmanları Lira'nın hızlı düşüşüne güven krizinin yol açtığı, hukuk güvensizliği, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili endişelere Türkiye'nin devlet iflasına sürüklenme ihtimalinin de eklendiği, bunun da kredi sigorta primlerinin rekor düzeye çıkmasından anlaşıldığı görüşünde.

'MERKEZ BANKASI ERDOĞAN ZİNCİRİNDEN KURTULMALI'

Alman BayernLB bankasından Manuel Andersch "Lira serbest düşüşe geçmiş görünüyor. Türk Merkez Bankası Erdoğan'ın zincirlerinden kurtulup faizleri yüksek oranda artırmadığı sürece ödeme bilançosu krizi kaçınılmazdır" değerlendirmesinde bulundu.

'ARTIK İFLAS OLASILIĞI KONUŞULUYOR'

LBBW bankası analisti Clemens Bundschuh da Türk Lirasının girdap içinde bulunduğunu belirterek Türkiye'nin en büyük sorununun güven bunalımı olduğunu söyledi. Yatırımcıların ellerindeki hisse ve tahvilleri hızla elden çıkardıklarına ve bu durumun Lira üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Bundschuh, "Başlangıçta hukuk devleti ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede yeterince bağımsız olmaması sorun iken artık piyasalar iflas olasılığı üzerinde duruyor" dedi.

'CUMHURBAŞKANININ ALLAHTAN YARDIM BEKLEDİĞİ ÜLKE'

VMC Markets yatırım şirketinin piyasa analiz uzmanı Michael Newson ise uluslararası yatırımcıların kısa süre öncesine kadar para krizinin yerel bir sorun olduğunu sanmakla yanıldıklarına dikkat çekerek "Değer kaybının hızlanması Türkiye ile iş yapan Avrupa bankalarıyla ilgili endişelerin artmasına yol açtı. Cumhurbaşkanının Allah'tan yardım beklediği ve dünyayı karşısına aldığı bir ülkede yeni ekonomik modeller sıkıntıları gidermeye yetmez” diye konuştu.

'MB SEYİRCİ KALMAYACAĞINI GÖSTERMELİ'

VP Bankası baş iktisatçısı Thomas Gitzel merkez bankasının kararlı müdahalede bulunup faizleri arttırarak Türk Lirasının değer kaybetmesine seyirci kalmayacağını göstermesi gerektiğini söyledi. Gitzel son gün ve haftalarda böyle bir kararlılık görülmediğini sözlerine ekledi.

'AVRO BÖLGESİNE ETKİSİ SINIRLI OLUR'

Berenberg Bankası baş iktisatçısı Carsten Hesse Türkiye'deki ekonomik kriz ve Avrupa ekonomisi üzerindeki muhtemel etkilerini şöyle değerlendirdi:

"Türkiye çok zor bir durumda. Krediyle finanse edilen hızlı büyümenin ardından enflasyonun tırmanması ve Lira'nın değer kaybetmesi Türkiye'nin devlet iflasına sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Türkiye açısından söz konusu olan risklerin dışında Euro Bölgesi de sıkıntıya girebilir. Euro Bölgesi Gayrı Safi Hasılasının aşırı derecede etkilenmesini beklemiyorum. Türkiye'ye yapılan ihracat yüzde 20 oranında daralsa bile bunun Euro Bölgesi'nin milli gelirinde yaratacağı kayıp yüzde 0,1'i geçmez.”