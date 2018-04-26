Deutsche Bank, yüzlerce kişinin işine son verdi

Deutsche Bank, global işleyişinin kapsamlı revizyonu gerekçesiyle ABD'de yatırım bankacılığı alanında çalışan 300 kişinin işine son verdi.
Gizlilik şartıyla bilgi veren kaynak, aynı kapsamda hafta sonuna dek 100 kişinin daha işten atılacağını bildirdi.
Olayı ilk haberleştiren Financial Times gazetesinin ardından, Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung da, Deutsche Bank'ın ABD'dee 1000'den fazla kişinin işine son evrmey planladığını duyurdu.
2017 yılında 639 milyon dolar kaybettiğini açıklayan banka, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.