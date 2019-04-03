Denizbank'ın satışı için anlaşma sağlandı: Satış bedeli yüzde 13 düştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates NBD, Denizbank'ın yüzde 99,85'ini 15,48 milyar lira, yani 2.77 milyar dolar, karşılığında Rus Sberbank'tan almak için anlaştı. Satış bedeli, geçen yıl Mayıs ayında 3.2 milyar dolar açıklanan ilk değerin yaklaşık yüzde 13 altında yer alıyor.

Uzun süredir gündemde olan DenizBank'ın satış sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Bankanın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates NBD'ye satış işleminin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Reuters'te yer alan habere göre, satış bedeli ise geçen yıl Mayıs ayında duyurulan ilk değerin yaklaşık yüzde 13 altında. Habere göre, Emirates NBD, DenizBank'ın yüzde 99.85'ini 15.48 milyar lira, yani 2.77 milyar dolar, karşılığında Rus Sberbank'tan almak için anlaştı. Satış bedeli, geçen yıl Mayıs ayında 3.2 milyar dolar açıklanan ilk değerin yaklaşık yüzde 13 altında yer alıyor.