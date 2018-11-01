Denizbank'ın satış tarihi ertelendi

Denizbank'ın sahibi Rus Sberbank, bankanın Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankalarından biri olan Emirates NBD'ye satış tarihini ertelediğini açıkladı.

Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankalarından biri olan Emirates NBD'ye satışı 2019 başına kaldı.

Sberbank'ın finans raporunda konuya ilişkin "Satış işlemlerinin tamamlanabilmesi için Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin onayı gerekiyor. Satış işlemlerinin 2018 sonu ya da 2019 başında tamamlanması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Bankanın satışı konusunda Rus Sberbank ile Emirates NBD arasında Mayıs ayında kesin anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Emirates NBD tarafından yapılan açıklamada, Denizbank AŞ'nin yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.