Demet Akbağ: Setler tehlikeli işyerleri, çalışma koşulları insanlık dışı

TRT için çekilen 'Bir Hadis Bir Film' adlı dizi setinde 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralanması üzerine Oyuncular Sendikası ile Sinema Televizyon Sendikası ortak bir basın açıklaması düzenledi. Demet Akbağ'ın okuduğu açıklamada, 'Binlerce iş kazasının yaşandığı setlerde, hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için tüm çalışanların ve çocukların can güvenliği yok sayılıyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı göz göre göre gelen bu iş kazasını derhal soruşturmalı' denildi.

TRT için Filhakika Yapım adlı şirket tarafından çekilen "Bir Hadis Bir Film" adlı dizi setinde, 1 Mayıs Salı akşamı 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralanması, sektördeki emekçileri harekete geçirdi.

Oyuncular Sendikası ile Sinema Televizyon Sendikası, bugün ortak çalışma ofislerinde bir basın açıklaması düzenledi.

Sinema sanatçısı ve Oyuncular Sendikası genel başkanı Demet Akbağ'ın okuduğu açıklamada, setlerde hemen her gün çalışan binlerce emekçinin can güvenliğinin yok sayıldığı, ciddi iş kazalarının yaşandığı vurgulanarak, "Oyuncuların ve kamera arkası ekiplerin günde ortalama 15 saat çalıştırıldığı bu insanlık dışı çalışma koşullarından kanallar da, yapımcılar da sorumludur" denildi.

AKBAĞ: YANAN ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Her iki sendikanın yönetici ve üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında, Demet Akbağ şunları söyledi:

Filhakika Yapım tarafından TRT için çekilen 'Bir Hadis Bir Film' dizi setinde, 1 Mayıs 2018 tarihinde saat 20.30 sularında 10-12 yaşlarında bir çocuğun yandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Çocukla beraber sette bulunan bir figüranın da kolundan yaralandığı ve ameliyata alındığı biliniyor. Olayın Konya TÜYAP Merkezi Platosu’nda yaşandığı, çekim için sete koyun getirildiği, koyunları sete getiren çobanın ise 10-12 yaşlarındaki oğlunu da sete getirdiği bilgisine ulaşılmıştır. Çekim için kullanılan meşalelerin olduğu bölgede, koyunların arasına giren çocuk, yaşanan hareketlilikten dolayı meşalelerin düşmesi sonucu yanmıştır. Yine edindiğimiz bilgilerde sette ambulans ve itfaiye olmadığı, ateşin el yordamıyla söndürüldüğü belirtilmiştir. Ağır yaralanan çocuğun isminin M.Ç. olduğu ve tedavi için Ankara’daki bir hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Şu an çocuğun tedavisine Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesi yanık yoğum bakım servisinde devam edilmekte. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre çocuğun sağlık durumunun oldukça ağır olduğunu, vücudun yüzde 48’inin yandığını öğrendik. Çocuğun kastta yer alıp almadığı bilgisi de az önce elimize ulaştı. Çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

'SETLER TEHLİKELİ İŞ YERLERİ'

Akbağ, İş Kanuna göre 8 saat çalışılması gereken setlerde ortalama 15 saat çalışıldığını, setlerde yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz… İşin sorumlularının çelişkili açıklamaları dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmak iyice zorlaşmaktadır. İşin sahibi ve sorumluları olan Filhakika Yapım ve TRT'nin derhal çocuğun ve figüranın sağlık durumu hakkında bilgi vermesini, yaşanan kazaya ilişkin bir açıklama yapmasını talep ediyoruz. Kastta yer alsa da almasa da, bir çocuğun ve sette çalışan herkesin set ortamında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan dolaşması büyük ihmalkarlıktır. Setler tehlikeli iş yerleridir. Yetişkinler için bile ciddi tehlikeler ve riskler barındıran, binlerce iş kazasının yaşandığı setlerde tüm çalışanların ve çocukların can güvenliği yok sayılmaktadır.

'SORUŞTURMA BAŞLATILMALI'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıda bulunan Akbağ, "Başsavcılık göz göre göre gelen bu iş kazasını derhal soruşturmaya başlamalıdır. Bizler setlerin ne kadar tehlikeli olduğunu sürekli dile getiriyorken, bu gibi elim iş kazalarının yaşanmaya devam etmesini, hele de 1 Mayıs’ta yaşanmasını kabul edemiyoruz. Setlerde hemen her gün çalışan binlerce emekçinin can güvenliği yok sayılıyor, setlerde çok ciddi iş kazaları yaşanıyor, yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğu uzun saatler çalışılmasından kaynaklanıyor. Oyuncuların ve kamera arkası ekiplerin günde ortalama 15 saat çalıştırıldığı bu insanlık dışı çalışma koşullarından kanallar da, yapımcılar da sorumludur. Artık yeter" dedi.