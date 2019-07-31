Darphane’de grev kararını asan Türk-İş: Yasal mecburiyet, amacımız grev değil

Türk-İş’e bağlı Basın-İş Sendikası bugün Beşiktaş’taki Darphane binasında grev kararını astı. Türk-İş Başkanı Atalay 19 Ağustos'ta 30 bine yakın kamu işçisinin Darphane Genel Müdürlüğü ve Eti Maden'de greve çıkmasının yasal mecburiyet olduğunu kaydederek 'Greve çıkalım, işyerini, ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz' sözlerini sarf etti.

Hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmaması üzerine Darphane ve Eti Maden’de çalışan kamu işçileri grev kararı aldı.

Türk-İş’e bağlı Basın İş tarafından bugün Beşiktaş’taki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne grev kararını asıldı.

TÜRK-İŞ'TEN GREV AÇIKLAMASI: YASAL MECBURİYET, AMACIMIZ GREV DEĞİL

Basın-İş Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Özbakır “Bizler hayat pahalılığı ile boğuşurken, aynı dönemde krizdeyim diyen işverenin, bankacının, müteaddidin, ihracatçının imdadına koşanlar, ağzını açıp da kamu işçisi, memuru, emeklisi enflasyon karşısında mağdur oldu, işçilerimize de bakalım demedi” açıklaması yaptı. Özbakır yaptığı yazılı açıklamada grevin kendileri için bir amaç olmadığını grev kararı asmalarının yasal gereklilik olduğunu söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sendika genel merkezine yaptığı ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında 19 Ağustos'ta 30 bine yakın kamu işçisinin Darphane Genel Müdürlüğü ve Eti Maden'de greve çıkacağını açıkladı.

Atalay, "Kanuni süreç bu şekilde. Asmazsak yetkimiz düşüyor. Ayın 19'unda da darphanede, Eti Maden'de tarımda 30 bine yakın arkadaşımız greve çıkmak mecburiyetinde. Greve çıkalım, işyerini, ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz" diye konuştu.

