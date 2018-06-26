Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Serbest piyasa ekonomisinin kazanımları korunacak

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye'nin önünde erken seçim gündeminin olmadığı 'pürüzsüz' bir beş yıl olduğunu, ekonomide reformlara öncelik verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, 24 Haziran seçimlerini Reuters'a değerlendirdi. Türkiye'nin önünde erken seçim gündemi olmadan beş yıl bulunduğunu, ekonomide reformlara odaklanılacağını vurgulayan Ertem "Serbest piyasa ekonomisine dair kazanımlar korunacak" dedi.
24 Haziran seçimlerinin ardından Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşisinde ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ertem, şunları söyledi:
- Türkiye'nin önünde erken seçim gibi konuların gündeme gelmeyeceği pürüzsüz beş yıl var; bu büyük fırsat; bu dönemde ekonomi hedeflerine odaklanılacak, reformlara öncelik verilecek.
- Sermaye piyasasında, maliye ve para politikasındaki kazanımlar güçlendirilecek; serbest piyasa ekonomisine dair kazanımlar korunacak.
- Para-maliye politikalarının birlikteliği daha kararlı şekilde sağlanacak.
- TCMB piyasa gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda adım atar. TCMB'nin bağımsızlığı esas, bu konuda şüpheye yer yok.
- Bütçenin gelir ve harcama tarafında bütçe disiplini konusunda güçlü adımlar atacağız.