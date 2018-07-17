CSUN işçileri haklarını arıyor

Aylardır maaşları aksamalı ödenen ve son iki ay maaşlarını alamayan CSUN işçileri bugün eylemdeydi.

Çin merkezli güneş paneli üreten özel firma CSUN’da işçilerin ücretleri aylardır zamanında ödenmiyordu. Son ay maaşlarını alamayan CSUN işçileri bugün düzenledikleri eylemde İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne maaşlarını alamayan 380 işçinin sorunlarının çözülmesi çağrısında bulundu.

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Tuzla'daki CSUN EURASIA fabrikasında 400'e yakın işçi, geçtiğimiz ay ücretlerini alana dek fabrikada eyleme başlamıştı.

ŞİRKET 5 YILDIR KARINA KAR KATTI

Çin sermayeli şirket 2013 yılında Türkiye'de güneş enerjisi panelleri üretimine başladı. Kurulurken Türkiye’deki en büyük Çin özel sektör yatırımı olarak kayıtlara geçen şirket, bu süre zarfında hükümetin uluslararası sermayeye tanıdığı büyük olanaklar, teşvik ve imtiyazlardan yararlanarak büyüdü. Devlete güneş enerjisi panelleri sattı. Şirket 2014 yılında yüksek verimli güneş panelleri üretiminde dünya çapında birinci seviye üretici seçildi.

TÜRKİYE DE HER TÜRLÜ İMTİYAZA RAĞMEN ZARAR ETTİ

Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesi kapsamında destek alan, aynı şekilde de Türkiye’de en büyük Çin yatırımı olarak görülen firma, 2013 yılında 1,8 milyar dolar ciroya sahipti. Üretici firmalar için kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti, üretiminin en az % 85’ini yurtdışına satan firma çalışanları için gelir vergisi muafiyeti, Serbest Bölgelere yurtdışından getirilen mallar için gümrük vergisi ve KDV muafiyeti, yurtiçinden her türlü mal, ara mal, ekipman ve yatırım malzemelerinin KDV’siz temini, elektrik ve doğalgazın KDV’siz temini gibi teşviklerle kısa sürede hızlı bir büyüme gerçekleştiren firma 2017 yılından itibaren zarar etmeye başladı ve şu an hammade tedarikçilerine bile borçlu durumda.

İŞÇİLERİN MAAŞLARI ÖDENMİYOR, ABD’DE YENİ FABRİKA AÇILIYOR

CSUN, Türkiye’de son iki aydır işçilerin maaşlarını ödemezken CSUN firması geçtiğimiz ay ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yeni bir fabrika açtığını açıklamıştı. Bu durum CSUN’un inernet sitesinde “2018 yılının ilk yarısında üretime başlayacak Kaliforniya fabirkasıyla üretim ağını genişleten CSUN, Türkiye’deki üretiminin bir kısmını ABD pazarındaki talepleri karşılamaya yöneltiyor. CSUN markasına duyulan güvenle 2017 yılında gerek Türkiye gerekse Avrupa’ya gerçekleştirilen satış rakamlarıyla 1GW üretim sınırını aşan ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve ABD’ye gerçekleştireceğimiz panel sevkiyatlarıyla Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde duyurulmuştu.

Firma Dünya çapında yeni pazarlara açılma serbestliğini gösterebilirken Türkiye’deki işçilerinin ücretlerini ödemeye hala yanaşmıyor.

BİRLEŞİK METAL-İŞ: TALEPLERİMİZ ÇİNLİ YÖNETİCİLERDE BİR KARŞILIK BULAMADI

Birleşik Metal-İş sendikası tarafından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığını’na yapılan çağrıda “...Üyelerimizin kıdem ve ihbar tazminatlarının verilerek çıkışlarının yapılması önerimiz de Çinli yöneticilerde bir karşılık bulmamıştır. Çinli yöneticilerin sendikamıza ve üyelerimize söylediği yalnızca şudur; CSUN üretimine devam etmek istiyor. CSUN’un üretime devam etmesi bizimde en büyük temennimizdir. Ancak, CSUN’da alnının teriyle çalışan işçilerin emeğinin karşılığın verilmesi ve geriye dönük ödemelerin yapılması koşuluyla bu mümkün olmalıdır. İşçilerin alacaklarının ödenmesine dair CSUN yöneticileri tarafından verilen hiçbir söz maalesef yerine getirilmemiştir” ifadeleri yer aldı.

Çinli firma hala 380 işçinin maaşlarını sorumsuzca ödemeye yanaşmazken CSUN işçileri emeklerinin karşılığını almakta kararlı.