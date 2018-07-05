CSUN işçileri hakları için Çin Başkonsolosluğu önünde olacak

İstanbul'da Tuzla Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Çin sermayeli CSUN fabrikasında ücretleri ödenmeyen işçiler 6 Temmuz Cuma günü Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu önünde buluşup seslerini duyuracaklar.

İstanbul'da Tuzla Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Çin sermayeli CSUN fabrikasında ücretleri ödenmeyen işçiler 6 Temmuz Cuma günü Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu önünde buluşup seslerini duyuracaklar.

Tuzla Serbest Bölge’de kurulu Çin sermayeli CSUN fabrikasında üretim, şirketin içine sokulduğu krizle durdu. Birleşik Metal İş sendikası üyesi işçiler ücretlerinin ödenmemesi üzerine 18 Haziran tarihinden itibaren üretimi durdurarak fabrika önünde direnişe başladı. CSUN işçilerinin fabrika önündeki direnişinin, ücretleri ödenene kadar devam edeceği bildirildi.

Hakları gasp edilen, ücretleri ödenmeyen CSUN işçileri seslerini duyurabilmek amacıyla 6 Temmuz Cuma günü saat 11.30'da Tarabya'daki Çin Konsolosluğu önünde bir araya gelecek.

Birleşik Metal İş'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"CSUN işçileri yaklaşık bir yıldır ücret ve ücrete bağlı ödemelerde düzensizlikler yaşanmasına rağmen çalışmayı sürdürdüler. Bu durum artık sürdürülemez bir noktaya geldi ve CSUN işçileri ücretleri ödenmeden çalışmayacaklarını ilan ettiler.

Çin sermayeli şirket 2013 yılında ülkemizde, güneş enerjisi panelleri üretimine başladı. CSUN işçileri döktükleri alın teriyle, büyük özverilerle şirketin büyümesini sağladı. Şimdi ise, şirketin yaşadığı bu krizde fatura CSUN’un büyük kârlar elde etmesini sağlayan, büyüten işçilere kesilmek isteniyor.

Şirketin yaşadığı krizin bedeli işçilere ödetilemez. Yerli ve yabancı sermayedarlara devletin bütün olanaklarını seferber eden ancak işçilerin hakları konusunda hiçbir adım atmayan siyasi iktidarın da sorumlu olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

CSUN işçileri bu ülkenin üvey evlatları değildir. Bu haksızlığa ve adaletsizliğe sessiz kalmayacağız.

Ücretlerimizin ödenmesi ve fabrikanın çalıştırılması talebimizi bir kez daha duyurmak için 6 Temmuz Cuma günü Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde olacağız."