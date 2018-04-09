Çorum Şeker Fabrikası AKP'li patrona satıldı: Derince Limanı'nı da o almıştı!

Özelleştirme kapsamına alınan şeker fabrikalarından Çorum Şeker Fabrikası bugün satıldı. Fabrikayı daha önce Derince Limanı'nı da satın alan Safi Holding'e ait Safi Katı Yakıt firması aldı. Holdingin yönetim kurulu üyesi Atakan Sinan Safi 2009 yerel seçiminde AKP'den Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmuştu.

Çorum Şeker Fabrikası da bir AKP'li patrona satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda yapılan ihalede Çorum Şeker Fabrikası'nın Safi Holding'e ait Safi Katı Yakıt'a 528 milyon lira bedelle satıldığı bildirildi.

DERİNCE LİMANI'NI DA SATIN ALMIŞTI

Safi Holding, 2014'te 543 milyon dolar peşin para ödeyerek Derince Limanı'nı da satın almıştı.

Holdingin yönetim kurulu üyesi Sinan Atakan Safi, daha önce AKP'nin Beyoğlu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. İki yıl da ilçe başkan yardımcısı olan Safi, 2009 yerel seçim öncesinde Beyoğlu belediye başkan aday adayı da olmuştu.

ERDOĞAN'LA ŞİLİ'YE GİTTİ

Holdingin yönetim kurulu başkanı Hakan Safi de AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Şili'ye gitmişti.