Çöp konteynerine düşen temizlik işçisi yaşamını yitirdi, üç işçi de zehirlendi

Adana'da bir temizlik işçisi, çöp kamyonundaki çöplerin boşaltılması sırasında konteynere düştü. Çöplerin altında kalan ve yaklaşık bir saat sonra kurtarılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşçiyi kurtarmaya çalışan üç arkadaşı da metan gazından zehirlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi Beyti Topçu ve arkadaşları, ilçede topladıkları çöpleri çöp kamyonuyla Yassıçaylı mahallesindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp aktarım istasyonuna getirdi. İstasyonda rampaya çıkarılan kamyondaki çöplerin aşağıdaki TIR'ın konteynerine boşaltılması sırasında temizlik işçisi Beyti Yılmaz, üç metre yüksekten konteynere düştü. Kamyondaki çöpler Topçu'nun üzerine döküldü.

Mesai arkadaşları durumu fark edip yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler gelene kadar arkadaşlarını kurtarmak için konteynere giren Özcan Ömür, Mehmet Kahraman ve Muhammed Öğüt, metan gazından etkilendi. Üç işçiye gelen sağlık ekibi müdahale etti.

İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla Beyti Topçu, konteynerden çıkarıldı. Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Topçu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Acı haberi alıp hastaneye gelen Topçu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.