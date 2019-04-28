İş Cinayetlerini Anma Günü’nde 1 Mayıs çağrısı

Samsun’da 1 Mayıs hazırlıkları sürerken Türkiye Komünist Partisi, 28 Nisan İş Cinayetlerini Anma ve Yas Günü’nde sokağa çıkarak Samsunlu emekçileri 1 Mayıs’a çağırdı.

Geçtiğimiz hafta, TKP’nin "Birlikte Yürüme" çağrısı üzerine Samsun’da "TKP Gönüllüleri" toplantısı yapıldı. TKP Samsun Örgütü’nün hazırladığı 1 Mayıs çağrı bildirisinin mahallelere dağıtılmak üzere paylaşıldığı toplantıda İş Cinayetlerini Anma ve Yas Günü olan 28 Nisan Pazar günü sokağa çıkılmasına karar verildi.

Pazar günü buluşan TKP’liler İstiklal Caddesi’nde 1 Mayıs’a çağrı bildirisini dağıttılar. Samsun’da 74 bin işsiz ve fabrikalardan meslek liselerine uzanan sömürüye işaret edilen bildiride Samsunlu emekçiler işsizliğin ve sömürünün ortadan kalkacağı bir düzen için 1 Mayıs’ta TKP’yle yürümeye davet edildiler.

Çiftlik caddesinde çağrı bildirisinin dağıtımın ardından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Belma Nur Kartal’ın okuduğu basın açıklamasında yerel seçimlerde sandığa kırmızı karanfil bırakanlara teşekkür edilerek "Kızıl karanfiller onurumuzdur ancak kriz günlerinde seçime giden ülkemizin kara kışı bitti mi?" diye soruldu.

28 Nisan tarihinin İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü olduğunu hatırlatan Kartal, Adalet Arayan İşçi Aileleri’nin bu günün Anma ve Yas Günü ilan edilmesi talebinin kabul edilmediğine dikkat çekti. Kartal açıklamada şunları söyledi:

Türkiye’de her 6 saatte neden bir işçi ölüyor. 2018’de en az 66 oyun çağında, okulda olması gereken çocuk, hayatını kaybetmiştir. Üstelik Çocuk İşçiliği ile Mücadele edilen yılda! Her yıl ülkemizde en az dört kez Soma Katliamı meydana geliyor. Ne için? Patronların kanlı sömürü düzeni devam etsin diye… Kriz fırsatçısı patronlar, işçileri tazminatlarını da gasp ederek kapı önüne koyuyor. Kalanları da daha az ücrete daha çok çalıştırıyor. Ve şimdi kıdem tazminatını fona aktarmaya, bireysel emekliliği zorunlu hale getirmeye hazırlanıyorlar.

İş cinayetlerinin bu düzenin bir kuralı olduğunu belirten Kartal, bu düzeni değiştirmek için Samsunlu emekçilere birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta "Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke" kurmak üzere TKP’yle yürümeye çağrısında bulundu.