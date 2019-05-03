İş cinayetlerinde yüzde 1119 artış yaşandı!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, iş kazaları ve iş cinayetlerine ilişkin açıklamada bulunurken, dikkat çeken veriler paylaştı. Buna göre 2012-2017 yılları arasında iş cinayetlerindeki artış tam yüzde 1119'a ulaşmış durumda!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, neredeyse her gün yaşanan iş cinayetlerine ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu.

"İşçi sağlığı ve iş güvenliği; tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çok-bilimli bir alandır. Ancak bu disiplinler mevzuatta adeta cezalandırılmaktadır" diyen Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sorumlulukları işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin işyerlerindeki hizmet süreleri sürekli düşürülmüştür. İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 1119 ARTIŞ!

İş cinayetlerine ilişkin veriler de paylaşan Yener, ölümlerdeki artışın artık sürekli bir hal aldığını vurguladı.

"SGK’nın 2018 yılı verileri hâlâ açıklanmamıştır. Ancak 2017 yılı iş kazası sayısı 359 bin 653’tür ve 2016 yılına göre yüzde 25,72 oranında artış vardır. 74 bin 871 iş kazasının olduğu 2012’ye göre ise iş kazaları 2017’de yüzde 380 oranında (4,8 kat) artmıştır" diyen Yener, açıklamasına şöyle devam etti: