İş cinayetlerinde yitirdiklerimiz İzmir'de anılacak

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Dünya İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma Günü nedeniyle İzmir'de 27 Nisan Cumartesi günü bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. İzmir Barosu da 26 Nisan Cuma günü 'Soma'nın beşinci yılında iş kazalarının hukuki ve cezai boyutu' konulu bir panel düzenleyecek.

28 Nisan Dünya İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma Günü, İzmir'de de bir dizi etkinlikle gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin ilki İzmir Barosu tarafından düzenleniyor. 26 Nisan Cuma günü İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu'ndaki etkinlik saat 15.30'da ressam İrfan Ertel'in Maden İşçileri Resim Sergisi ile başlayacak. Saat 16.00'daki "Soma'nın beşinci yılında iş kazalarının hukuki ve cezai boyutu" konulu bir panelle devam edecek.

İSİG MECLİSİ ETKİNLİĞİ 27 NİSAN'DA

İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Girişimi de, 27 Nisan Cumartesi günü bir sergi ve sunum düzenleyecek.

Saat 14.00'te Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne İş Cinayetleri Sokak Resim Sergisi düzenlenecek.

Saat 15.30'da da İzmir Mimarlar Odasu toplantı salonunda "Kaza değil cinayet, çalışırken ölmek istemiyoruz" başlıklı bir sunum gerçekleştirilecek.