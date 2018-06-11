İş cinayetleri sürüyor: Kocaeli ve Hatay'da iki işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Mimaş İnşaat'ta ve Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafta sonunda meydana gelen iş cinayetlerinde iki işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Mimaş İnşaat firmasında çalışan 60 yaşındaki işçi Savaş Özcan'ın üzerine depoda istiflenen borular düştü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi kurtarılamadı. Söz konusu firmanın Libya ve Türkmenistan gibi ülkelerde faaliyet gösteren bir şirket olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde de bir sitenin balkonunda cam takan 38 yaşındaki ve üç çocuk babası Faruk Altınsöz üçüncü kattan düştü. İskenderun'da hastaneye yetiştirilen işçi, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.