İş cinayetleri sürüyor: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralı

Sivas’ta plastik fabrikasında makineye başı sıkışan bir işçi yaşamını yitirdi. Erzurum’da bir ahır inşaatı sırasında meydana gelen çökmede bir işçi yaşamını yitirirken 3 işçi yaralandı.

Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik fabrikasında plastik şişirme makinesine başı sıkışan 43 yaşındaki işçi İsmail Şeker yaşamını yitirdi. Şeker’in bozuk olan makineyi tamir ederken başının sıkıştığı ve ağır yaralandığı öğrenildi. Numune Hastanesi’ne kaldırılan Şeker buadaki müdahalelere karşın kurtarılamadı. Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Kazandere köyünde de bir ahır inşaatında meydana gelen çökme sonucu 4 işçi göçük altında kaldı. Köylülerin göçük altından çıkardığı 4 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.